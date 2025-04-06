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Молодой белорус взял в руки смартфон и наторговал на 2,5 миллиона

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  • 6.04.2025, 12:32
  • 4,956
Молодой белорус взял в руки смартфон и наторговал на 2,5 миллиона

В МВД рассказали, за что его накажут.

Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области задержали с поличным 25-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом криптовалюты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, задержанный в качестве посредника совершал сделки на криптобиржах.

«Используя смартфон, конвертировал и обналичивал, в том числе похищенные у граждан Беларуси, денежные средства. Сотрудники задержали его с поличным в момент совершения очередной незаконной операции», — говорится в сообщении МВД.

Нелегальный оборот денег превысил 2,5 миллионов рублей.

Отмечается, что на нарушителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. По этой статье ему грозит крупный штраф и изъятие в доход государства уже конфискованной криптовалюты, а также всей прошедшей через криптокошельки суммы.

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