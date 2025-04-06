«Выносите барана!»: ГУР показало успешный штурм в лесу под Харьковом 1 6.04.2025, 12:53

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Защитники Украины выбили российские войска с позиций, нанеся им потери.

Украинские разведчики, среди которых и бойцы-иностранцы, провели дерзкий штурм российских позиций в лесу на Харьковщине. Тогда защитникам Украины удалось выбить российские войска с позиций, нанеся им потери.

Это боевое задание воины выполнили осенью 2024 года и сейчас о нем могут узнать все украинцы. В Главном управлении разведки не рассказали много деталей, но показали видео операции по защите украинской земли и граждан.

«Осень 2024 года. Харьковская область. Боевое задание – выбить российских оккупантов с позиций в лесной местности. В деле – воины подразделения «Стугна», входящего в «Спецподразделение Тимура» ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что штурмовая группа защитников совершила успешные маневры, работала с гранатами и дымовыми шашками, чтобы выкурить российских захватчиков из их нор в лесу.

Как видно на кадрах, в ответ оккупанты пытались атаковать сбросами с дронов и ударами из миномета, однако им ничего не удалось.

Благодаря эффективным командам и действиям, украинские штурмовики-разведчики выбили врага из этой местности. Часть оккупантов была ликвидирована прямо в норах.

«Финал – вынос «барана», который приперся на украинскую землю и был уничтожен. Борьба продолжается! Слава Украине!» – подчеркнули в ГУР.

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