Белорус выращивал овощи и поставил на место налоговую 5 6.04.2025, 13:01

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Подробности истории, в которую поверит далеко не каждый.

Стали известны подробности истории, как Конституционный суд поддержал белоруса, который пожаловался на налоговиков из-за выставленного к уплате подоходного сбора. Напомним, мужчина посчитал, что это нарушило принцип верховенства права и справедливости и противоречит Конституции, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что произошло и с каким изменением это связано

На национальном правовом интернет-портале опубликовали решение Конституционного суда по жалобе беларуса на решение налоговиков. Напомним, в заявлении мужчина указал, что у него проверили доходы за 10 лет — с 2012 по 2022 годы. Он пояснил, что получил деньги от продажи продукции растениеводства. Тогда налоговая задним числом воспользовалась изменением, которое появилось только в 2022 году, ему выставили к доплате подоходный.

В Беларуси в 2022-м ввели подоходный налог для тех, кто собирает и сдает за деньги грибы, ягоды и лекарственные растения, а также выращивает овощи. Сбор составляет 10% с доходов от их продажи. Его взимают в тех случаях, если при проверке расходов и доходов человек укажет, что приобрел имущество или сделал другие крупные покупки за деньги от сбора ягод, грибов или продажи овощей. Но берут такой налог с суммы, которая превышает 200 базовых величин (на сегодня это 8400 рублей).

По мнению мужчины, эти налоговые изменения и их применение по отношению к нему нарушают конституционные права. Он указал, что введенные в 2022 году новшества не должны иметь обратную силу. Суд поддержал мужчину и постановил, что решение налоговой нарушает принципы «верховенство права и справедливости».

Конституционный суд дал правительству три месяца, чтобы внести на рассмотрение в парламент законопроект с правками в Налоговый кодекс. При этом нужно «руководствоваться положениями Конституции». А судебные постановления в отношении мужчины постановили пересмотреть.

Подробности, как налоговики выставили подоходный, а мужчина обращался в суды

Кобринская налоговая провела камеральную проверку (ее устраивают по информации, которая есть в ее распоряжении) по доходам мужчины за 10 лет — с 2012 по 2022 годы.

Как следует из данных банка судебных решений, у него нашли превышение расходов над доходами почти на 130 тысяч рублей. Мужчину попросили пояснить, где взял деньги.

Он рассказал, что получил доходы от продажи выращенной продукции растениеводства. Причем этим занимались в том числе его родственники — у них несколько земельных участков в одном из агрогородков Кобринского района.

После этого налоговики запросили дополнительную информацию у сельсовета и районной потребкооперации. Так смогли подтвердить, что у мужчины и его родственники ведут личное подсобное хозяйство, в 2012—2017 годах сбывали выращенные овощи. Но налоговики решили применить введенное в 2022-м новшество и насчитали подоходный в 40 908 рублей 89 копеек.

Мужчина попытался оспорить это решение в налоговой. Также он в 2023 году обращался в суд Кобринского района, а потом — с апелляцией в судебную коллегию по гражданским делам Брестского областного суда.

Уже в 2024-м ситуацию мужчины рассматривали председатель Брестского областного суда и прокурор Брестской области. Дальше были жалобы в Верховный суд и Генпрокуратуру, но их оставили без удовлетворения, как и предыдущие инстанции.

После этого мужчина пошел в Конституционный суд, который его поддержал.

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