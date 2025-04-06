Россия теряет «крылья»: Ту-22М загадочно падают и горят на авиабазах 6.04.2025, 13:08

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Офицер армии США проанализировал ситуацию.

Российская стратегическая авиация несет новые потери в войне против Украины. Надежды Москвы на массированное использование самолетов, способных игнорировать потери и продолжать обстрелы украинских городов, постепенно разрушаются - не только в небе, но и на земле. Об этом пишет военный аналитик, бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд для 19FortyFive.

Последний инцидент - падение бомбардировщика Ту-22М вблизи Усольского района в Сибири 2 апреля. До линии фронта - более 4300 километров. По неофициальным подсчетам, это уже пятый потерянный Ту-22М за время полномасштабной войны.

Около 60 таких самолетов оставалось у Кремля на начало полномасштабного вторжения, и потери почти 10% флота являются ощутимым ударом. Ту-22М - машина еще со времен Холодной войны, которую Россия активно применяет для запуска крылатых ракет, в частности по украинским городам.

Украинцы расценивают такие удары как террористические атаки.

«Россия предпочитает использовать Ту-22М для уничтожения городов. Это возмущает украинцев, которые считают, что террористы совершают теракты против мирного населения», - говорится в материале.

Несмотря на защиту, эти самолеты несут потери не только в воздухе, но и на земле: дроны ВСУ уничтожили уже несколько таких «птичек» прямо на авиабазах. Особенно болезненными стали удары по базе в Энгельсе, где также уничтожены запасы ракет.

В ответ Россия продолжает обстрелы из глубины своего воздушного пространства - самолеты остаются за сотни километров от Украины, выпуская ракеты Х-22. Эти ракеты - одна из самых опасных угроз для гражданского населения.

«Нет прекращения огня», - отмечают международные наблюдатели. Несмотря на отдельные заявления о деэскалации, российские самолеты продолжают нести смерть.

Ту-22М: ретро-гигант в современной войне

Backfire - такое название бомбардировщик получил на Западе - имеет четырех членов экипажа, более 6000 кг боевой нагрузки и может летать со скоростью более 1600 км/ч. Его конструкция базируется на еще советском Ту-22 «Блиндер». Особое внимание было уделено конструкции крыла изменяемой стреловидности - основы всего проекта.

Самолет имеет большой боевой опыт - от Афганистана до современной войны в Украине. Но сегодня он все чаще становится мишенью.

Несмотря на потери, угроза остается. Ту-22М все еще используются для нанесения ракетных ударов, в том числе оснащаются и планирующими бомбами, что затрудняет перехват.

«Самолет подвергся ударам, но он все равно будет весомым фактором в войне, поскольку прекращение огня оказалось недостижимым. Украина считает Ту-22М инструментом террора и силой, с которой нужно считаться», - подытожил автор.

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