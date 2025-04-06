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В Минске внедорожник занесло на дороге, и он протаранил легковушку

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  • 6.04.2025, 13:29
В Минске внедорожник занесло на дороге, и он протаранил легковушку

Аварию показали на видео.

Вечером на улице Притыцкого в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По информации ГАИ, 33-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь вблизи дома №105, не справился с управлением и столкнулся с попутным Volkswagen Polo, пишет «Онлайнер».

От удара легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в светофор. В результате происшествия пострадала 60-летняя пассажирка Volkswagen Polo — ее доставили в медицинское учреждение для обследования.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителем погодных условий и неправильный выбор скорости движения. Обстоятельства аварии уточняются.

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