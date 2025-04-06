В Минске внедорожник занесло на дороге, и он протаранил легковушку

В Минске внедорожник занесло на дороге, и он протаранил легковушку3
- 6.04.2025, 13:29
Аварию показали на видео.
Вечером на улице Притыцкого в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По информации ГАИ, 33-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь вблизи дома №105, не справился с управлением и столкнулся с попутным Volkswagen Polo, пишет «Онлайнер».
От удара легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в светофор. В результате происшествия пострадала 60-летняя пассажирка Volkswagen Polo — ее доставили в медицинское учреждение для обследования.
Причиной ДТП, по предварительным данным, стали несоблюдение водителем погодных условий и неправильный выбор скорости движения. Обстоятельства аварии уточняются.