В Белом доме раскол: Маск впервые пошел против Трампа
- 6.04.2025, 13:36
Миллиардер осудил новые тарифы и торговую войну.
Между президентом Америки Дональдом Трампом и его «правой рукой» Илоном Маском, судя по всему, начался первый серьезный конфликт. Миллиардер позволил себе публичную критику политики лидера США. Важное заявление Маск сделал в эфире телеканала LA7, где он выступил вместе с заместителем премьера Италии Маттео Сальвини, передает Dialog.UA.
Миллиардер раскритиковал развязанную Трампом торговую войну. Он подчеркнул важность свободного движения товаров для инновационных компаний, таких как Tesla, а также высказал надежду, что тарифы будут отменены в самое ближайшее время.
«И Европа, и США должны, по моему мнению, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», - заявил Маск.
Ранее в своей соцсети Х Маск довольно жестко прошелся по высшему торговому советнику Белого дома Питеру Наварро, который считается главным идеологом тарифной политики Трампа.
«Степень доктора экономических наук Гарварда - это плохо, а не хорошо. Он (ничего - ред.) не построил сам», - написал глава Tesla.
В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на импорт, включая 34% пошлину на товары из Китая, что вызвало ответные меры со стороны Китая.
Эти события привели к значительным колебаниям на фондовых рынках и оказали заметное влияние на компании Илона Маска, особенно Tesla. После объявления о новых тарифах акции Tesla упали примерно на 5%. Это снижение связано с опасениями инвесторов относительно увеличения затрат на производство и возможного снижения спроса на продукцию компании из-за торговых барьеров.