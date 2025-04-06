закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме раскол: Маск впервые пошел против Трампа

  • 6.04.2025, 13:36
В Белом доме раскол: Маск впервые пошел против Трампа

Миллиардер осудил новые тарифы и торговую войну.

Между президентом Америки Дональдом Трампом и его «правой рукой» Илоном Маском, судя по всему, начался первый серьезный конфликт. Миллиардер позволил себе публичную критику политики лидера США. Важное заявление Маск сделал в эфире телеканала LA7, где он выступил вместе с заместителем премьера Италии Маттео Сальвини, передает Dialog.UA.

Миллиардер раскритиковал развязанную Трампом торговую войну. Он подчеркнул важность свободного движения товаров для инновационных компаний, таких как Tesla, а также высказал надежду, что тарифы будут отменены в самое ближайшее время.

«И Европа, и США должны, по моему мнению, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», - заявил Маск.

Ранее в своей соцсети Х Маск довольно жестко прошелся по высшему торговому советнику Белого дома Питеру Наварро, который считается главным идеологом тарифной политики Трампа.

«Степень доктора экономических наук Гарварда - это плохо, а не хорошо. Он (ничего - ред.) не построил сам», - написал глава Tesla.

В начале апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на импорт, включая 34% пошлину на товары из Китая, что вызвало ответные меры со стороны Китая.

Эти события привели к значительным колебаниям на фондовых рынках и оказали заметное влияние на компании Илона Маска, особенно Tesla. После объявления о новых тарифах акции Tesla упали примерно на 5%. Это снижение связано с опасениями инвесторов относительно увеличения затрат на производство и возможного снижения спроса на продукцию компании из-за торговых барьеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук