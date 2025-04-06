«Ожесточенные уличные бои»: офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк 6.04.2025, 13:50

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Цифра впечатляет.

Потери российских войск в боях за Торецк Донецкой области превысили 15 тысяч погибшими, а с учетом раненых эти цифры еще больше. Об этом в эфире Украинского радио сообщил руководитель отдела коммуникации 100-й отдельной механизированной бригады, капитан Сергей Хоминский.

По его словам, подразделение находится на Торецком направлении с середины июля 2024 года, и ожесточенные бои за город продолжаются уже девятый месяц.

«За это время враг понес без всякого преувеличения катастрофические потери в живой силе, количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава. Кремлевские пропагандисты уже несколько раз объявляли об «освобождении Торецка», все мы это хорошо помним. Было даже несколько попыток где-то на окраинах Торецка вывесить грязную трехцветную тряпку, но все эти попытки потерпели неудачу», - сказал Хоминский.

Хоминский отметил, что в городе идут жесткие уличные бои, где расстояние между украинскими и российскими позициями иногда составляет лишь один коридор в здании. Он подчеркнул, что такое противостояние стало возможным благодаря мужеству украинских бойцов.

Особенно он выделил пехоту, назвав ее действия уникальными даже в контексте мировой военной истории. В некоторых случаях бойцы оставались на позициях более 100 дней без ротации, ведь выезд и заезд в зону боев чрезвычайно опасен. Один из военных, как сообщил Хоминский, провел на передовой 77 дней подряд, после короткого отдыха снова вернулся на позиции. За такие чрезвычайные усилия бригаду называют «Стальной соткой».

Офицер также отметил, что Торецк является стратегически важным - он открывает путь к Константиновке, одному из ключевых городов в защитном поясе вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском. Константиновка уже испытывает серьезные разрушения от постоянных обстрелов.

«Если до Краматорска, до Славянска долетают КАБы и более дальнобойные вещи, то Константиновка страдает уже в разы сильнее. Сегодня Константиновка, к сожалению, очень и очень серьезно страдает. Не говоря уже о Торецке. Это уже не руины, это уже остатки руин», - добавил он.

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