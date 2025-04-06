«Китай нападет на Тайвань в ближайшие полгода» 7 6.04.2025, 14:05

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Эксперт раскрыл сценарий «Судного дня».

Китай рассчитывает, что администрация США либо не захочет, либо не сможет предотвратить вторжение.

Китай может начать вторжение на Тайвань в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон для портала 19FortyFive, ссылаясь на источники в разведке.

«Источники в разведке заявляют, что, по их мнению, попытка Китая начать вторжение на Тайвань произойдет не менее чем через шесть месяцев. По их словам, такие временные рамки обусловлены убеждением высшего руководства Коммунистической партии Китая, что администрация США в Вашингтоне либо не захочет, либо не сможет предотвратить вторжение», - говорится в материале.

Варианты вторжения

Отставной подполковник армии США Чак ДеВор прогнозирует три возможных сценария: «удушение пациента, молниеносный захват или полный хаос».

По прогнозам ДеВора, первым вариантом будет полная блокада Тайваня. Военно-морской флот Китая окружит остров «как стальная петля, превратив Тайваньский пролив в зону поражения. А 90 процентов продовольствия Тайваня и весь его природный газ поставляются по морю.

«Перережьте эту спасательную линию, и остров будет голодать месяцами. Никакого вторжения, никаких залитых кровью пляжей, только медленное удушение», - отмечает он.

Второй вариант предполагает массированные китайские ракетные удары, которые разрушат оборону Тайваня и перегрузят его Patriot и другие системы противоракетной обороны. Армия «патриотических хакеров» Пекина выведет из строя электросети, отключит интернет и телефонные сети. Одновременно 100 000 китайских солдат нанесут удар по пляжам острова.

Учитывая 12-часовую разницу во времени с Вашингтоном, все это произойдет, как пишет Девор, «до того, как США проснутся». Таким образом, целью Пекина будет «захватить Тайбэй за несколько дней и представить миру решенное дело».

Сценарий Судного дня

В этом варианте КНР попытается захватить Тайвань и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.

Ракетные удары не только уничтожат военные объекты на острове, но и все базы США в Японии, Гуаме и на Филиппинах. Одновременно с этим 20 000 китайцев, незаконно ввезенных в США по протоколам открытой границы президента Джо Байдена, начнут атаки совместно с мексиканскими картелями.

В результате США потеряют полный контроль над южной границей из-за перестрелок на пунктах пересечения границы и диверсионных атак внутри границы со стороны Техаса. Инфраструктура будет выведена из строя из-за атак на электросети.

Как указывает Девор, это будет современная версия ситуации, когда имперская Германия «пыталась натравить Мексику на США, чтобы отвлечь их от Первой мировой войны — даже отправляя военных советников в Мексику».

Однако для Китая это будет высокорискованной игрой, особенно если его поймают до начала. Кроме того, США могут выиграть, сплотив мировое возмущение, укрепив мировое лидерство и наказав Китай экономически, отмечает эксперт.

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