В Беларуси ввели новые правила для ввоза одного из видов авто 1 6.04.2025, 14:12

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Для них тариф будет в 3 раза ниже.

В Беларуси введены квоты на ввоз седельных тягачей по льготным ставкам утильсбора в 2025 году. Это предусмотрено совместным постановлением Минтранса и Минпрома № 22/1, пишет myfin.by.

В документе уточняется, что по сниженным ставкам утилизационного сбора в этом году можно ввезти только технику экологического класса евро-5 и евро-6. Для них тариф будет в 3 раза ниже.

Количество ввозимых седельных тягачей, в отношении которых применяются ставки утильсбора в пониженном размере, определены так:

тягачи 5-го экологического класса – 300 единиц;

тягачи 6-го экологического класса – 700 единиц.

Минтранс напоминает, что для согласования приобретения седельных тягачей заинтересованное лицо должно подать в уполномоченный орган заявление. Заявление подается на каждый седельный тягач отдельно.

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