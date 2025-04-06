Можно ли в Беларуси поменять направление, в которое открывается входная дверь? 1 6.04.2025, 14:26

3,408

В МЧС ответили.

В последнее время у МЧС стали часто спрашивать, в какую сторону можно открывать входную дверь в квартиру? Точнее, можно ли изменять ее направление. Вот что объяснили специалисты.

По их словам, направление, в какую сторону открывать двери (ведущие из квартир в общие коридоры), не влияет на эвакуацию людей при пожаре. Нормативные правовые акты не регламентируют этот вопрос. Исключение — двери, выходящих непосредственно на лестницу.

Владельцы квартир могут передалать двери (чтобы они открывались в другую сторону) при проведении перепланировки (переустройства). Для этого надо согласовать с местной администрацией план-схему или перечень (описание) работ по переустройству и (или) перепланировке помещения. Второй вариант — необходимо представить техническое заключение о том, что переустройство и (или) перепланировка не влияют на безопасность здания и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com