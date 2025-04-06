Можно ли в Беларуси поменять направление, в которое открывается входная дверь?1
- 6.04.2025, 14:26
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В МЧС ответили.
В последнее время у МЧС стали часто спрашивать, в какую сторону можно открывать входную дверь в квартиру? Точнее, можно ли изменять ее направление. Вот что объяснили специалисты.
По их словам, направление, в какую сторону открывать двери (ведущие из квартир в общие коридоры), не влияет на эвакуацию людей при пожаре. Нормативные правовые акты не регламентируют этот вопрос. Исключение — двери, выходящих непосредственно на лестницу.
Владельцы квартир могут передалать двери (чтобы они открывались в другую сторону) при проведении перепланировки (переустройства). Для этого надо согласовать с местной администрацией план-схему или перечень (описание) работ по переустройству и (или) перепланировке помещения. Второй вариант — необходимо представить техническое заключение о том, что переустройство и (или) перепланировка не влияют на безопасность здания и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.