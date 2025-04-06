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Можно ли в Беларуси поменять направление, в которое открывается входная дверь?

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  • 6.04.2025, 14:26
  • 3,408
Можно ли в Беларуси поменять направление, в которое открывается входная дверь?

В МЧС ответили.

В последнее время у МЧС стали часто спрашивать, в какую сторону можно открывать входную дверь в квартиру? Точнее, можно ли изменять ее направление. Вот что объяснили специалисты.

По их словам, направление, в какую сторону открывать двери (ведущие из квартир в общие коридоры), не влияет на эвакуацию людей при пожаре. Нормативные правовые акты не регламентируют этот вопрос. Исключение — двери, выходящих непосредственно на лестницу.

Владельцы квартир могут передалать двери (чтобы они открывались в другую сторону) при проведении перепланировки (переустройства). Для этого надо согласовать с местной администрацией план-схему или перечень (описание) работ по переустройству и (или) перепланировке помещения. Второй вариант — необходимо представить техническое заключение о том, что переустройство и (или) перепланировка не влияют на безопасность здания и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

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