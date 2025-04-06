У Чубайса и семи его подчиненных арестовали деньги и имущество 4 6.04.2025, 14:33

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Анатолий Чубайс

Cуд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано».

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано», наложив арест на деньги и имущество бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса и семи его подчиненных в размере 5,6 млрд рублей, пишет The Moscow Times.

Среди других ответчиков — экс-зампреды правления Юрий Удальцов, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, бывшие топ-менеджеры УК «Роснано» Борис Подольский и Герман Пихоя, советник Чубайса Олег Киселев, а также Николай Тычинин. В определении суда говорится, что некоторые фигуранты находятся за границей и не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. Кроме того, в отношении Олега Киселева и Бориса Подольского возбуждены уголовные дела.

Иск был подан для возмещения ущерба от проекта по созданию гибких планшетов Plastic Logic, сообщил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов. По его словам, проект, стартовавший в 2009 году, не достиг поставленных целей. Уже в 2012-м «Роснано» отказалась от запуска завода по производству планшетов в России, направив вложенные госсредства на финансирование компаний, зарегистрированных за границей. Фролов подчеркнул, что, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность», финансирование проекта продолжалось более 10 лет.

Пластиковые планшеты с гибким экраном Чубайс презентовал президенту Владимиру Путину в 2011 году, утверждая, что аналогов им в мире нет. Стоимость одного устройства он оценил в 12 тыс. рублей. Предполагалось, что планшеты будут закупать российские школы для учебы. В Зеленограде планировалось построить завод по производству гибких дисплеев мощностью 100 тыс. штук в год, а также создать центр исследований и разработок. Но этого не произошло, и ни одного планшета российский рынок не увидел. В 2015 году Чубайс признал, что идея провалилась, но отказался закрыть проект, обещая найти разработке «другое применение».

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. После начала войны в Украине он покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России. Обещавшая за 10 лет создать в стране наноиндустрию размером триллион рублей, корпорация при Чубайсе получила от государства более 405 млрд рублей и оказалась на грани банкротства с накопленным убытком почти в 100 млрд. Президент Владимир Путин допускал, что отъезд Чубайса в 2022 году был вызван рисками уголовного преследования из-за «Роснано». Аудиторы оценили ущерб от недобросовестных операций в корпорации в 200 млрд рублей. Более 10 бывших топ-менеджеров стали фигурантами уголовных дел.

1 февраля 2025 года суд арестовал троих экс-заместителей Чубайса по «Роснано»: исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии отчетности Марину Касенкову. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями за подделку финансовых документов, в результате чего государству был нанесен ущерб в 45 млрд рублей. Бывшим топ-менеджерам грозит до 10 лет лишения свободы.

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