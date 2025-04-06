Трассы в снегу, машины в кюветах: последствия апрельской метели в Беларуси 1 6.04.2025, 14:55

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Зима напомнила о себе внезапно.

Погода в Беларуси резко изменилась: всего за полдня температура в Минске упала более чем на 20 градусов. Вчерашняя вечерняя метель стала следствием прихода в страну холодной воздушной массы из северной Европы. Зима напомнила о себе внезапно — и довольно агрессивно, пишет «Онлайнер».

Сейчас по всей стране фиксируются сильные перепады температуры: днем слабый плюс, ночью устойчивый минус. Это провоцирует образование гололедицы, а обильные снегопады значительно ухудшают видимость и сцепление с дорогой. Такие условия — прямой риск для всех участников дорожного движения.

Как выглядят дороги

Так, например, вчера выглядела МКАД:

А вот дорога в Пуховичском районе. На видео классический «белый плен». Движение в таких условиях крайне затруднено: асфальта не видно, траектория угадывается лишь интуитивно.

Первые жертвы стихии появились еще вчера вечером. Например, в Минске внедорожник занесло, и он протаранил легковушку.

Другие кадры публикует паблик «Виртуальный Брест». Судя по фото, на М-10 этим утром бус съехал в кювет.

Аналогичная ситуация произошла с Renault, который перевернулся на той же трассе. Под Пинском в кювете оказался грузовой автомобиль.

Даже если вы никуда не ехали, а просто оставили машину на стоянке, ваше утро наверняка началось с тренировки, ведь авто нужно было откопать из сугроба, вооружившись лопатой и терпением.

Мотоциклов это тоже касается:

Правила безопасности

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения дистанции, отказа от резких маневров и торможений. Пешеходам советуют переходить улицу только в разрешенных местах, заранее убедившись, что вас заметили. Средства персональной мобильности лучше оставить дома. А в темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Как убирают

В борьбу со снегом брошены силы: на улицы Беларуси выехали более 400 единиц спецтехники. Для расчистки и обработки дорог задействованы 163 песко- и солеразбрасывателя, 200 снегоуборочных машин, 68 автомобилей для вывоза снежных масс, а также другая техника.

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