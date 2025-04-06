Папа Римский неожиданно появился перед верующими после длительной госпитализации 6.04.2025, 15:21

Понтифик прибыл на специальную юбилейную мессу для больных.

Папа Римский Франциск после выписки из больницы, где он проходил длительное лечение от пневмонии, неожиданно появился перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает AP.

В воскресенье, 6 апреля, Папу Франциска вывезли в колесном кресле на площадь Святого Петра во время специальной юбилейной мессы для больных, что стало его первым публичным появлением с момента выписки из больницы две недели назад.

Понтифик поднял руки, чтобы помахать толпе, которая стояла и аплодировала, когда его подкатили к алтарю на площади.

«Всем доброго воскресенья. Большое спасибо», – сказал Папа толпе.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

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