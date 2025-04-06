Погибший под Брестом при взрыве боеприпаса подросток совершил одну из самых распространенных ошибок
- 6.04.2025, 15:29
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Что именно произошло.
Вечером 4 апреля в агрогородке Страдечь Брестского района во дворе дома взорвался «неустановленный боеприпас». В это время там же находились дедушка с двумя внуками 14 и 15 лет. От полученных травм один из подростков скончался. Теперь стали известны подробности этой страшной трагедии, пишет «Зеркало».
Как сообщает Следственный комитет РБ, предварительно установлено, что погибший подросток нашел на территории высохшего пруда, расположенного в нескольких сотен метров от дома, минометную мину. После этого он перенес боеприпас во двор и стал его разбирать (это одна из наиболее распространенных ошибок, связанная с боеприпасами). По основной версии следствия, произошла детонация взрывателя, который мальчик держал в руках.
К проведению следственных действий привлекался эксперт-взрывотехник. Предположительно, боеприпас находился в пруду с советского периода либо времен Второй мировой войны. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований.
Следователи напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не трогать их и не разбирать. О находке надо незамедлительно сообщать в милицию.