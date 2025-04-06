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Погибший под Брестом при взрыве боеприпаса подросток совершил одну из самых распространенных ошибок

  • 6.04.2025, 15:29
  • 1,062
Погибший под Брестом при взрыве боеприпаса подросток совершил одну из самых распространенных ошибок

Что именно произошло.

Вечером 4 апреля в агрогородке Страдечь Брестского района во дворе дома взорвался «неустановленный боеприпас». В это время там же находились дедушка с двумя внуками 14 и 15 лет. От полученных травм один из подростков скончался. Теперь стали известны подробности этой страшной трагедии, пишет «Зеркало».

Последствия взрыва в деревне Страдечь, где погиб подросток. Брестский район, 5 апреля 2025 года. Фото: Следственный комитет Беларуси

Как сообщает Следственный комитет РБ, предварительно установлено, что погибший подросток нашел на территории высохшего пруда, расположенного в нескольких сотен метров от дома, минометную мину. После этого он перенес боеприпас во двор и стал его разбирать (это одна из наиболее распространенных ошибок, связанная с боеприпасами). По основной версии следствия, произошла детонация взрывателя, который мальчик держал в руках.

К проведению следственных действий привлекался эксперт-взрывотехник. Предположительно, боеприпас находился в пруду с советского периода либо времен Второй мировой войны. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований.

Следователи напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих боеприпасы, ни в коем случае не трогать их и не разбирать. О находке надо незамедлительно сообщать в милицию.

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