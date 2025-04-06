Друзья Путина дружно идут на дно
- Телеграм-канал «День опричника»
- 6.04.2025, 15:34
Надо было думать, от кого берешь деньги.
Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Два года она получила условно, еще два проведет с электронным браслетом. Кроме того, политик не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет и пропустит участие в выборах президента страны 2027 года.
Еще один пророссийский кандидат пролетел с возможностью баллотироваться. Румынский политик Кэлин Джорджеску отстранен от участия в повторных выборах президента страны, которые пройдут в мае.
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул суд Кишинева арестовал сроком на 20 суток, чтобы не сбежала из страны. Она обвиняется по четырем статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании пророссийской партии «Шор» в 2023 году.
По данным расследователей, именно Россия спонсировала этих политиков. Наверное, все же лучше включать голову, от кого в следующий брать брать бабки. Если предложат.
Телеграм-канал «День опричника»