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Друзья Путина дружно идут на дно

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 6.04.2025, 15:34
Друзья Путина дружно идут на дно

Надо было думать, от кого берешь деньги.

Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента. Два года она получила условно, еще два проведет с электронным браслетом. Кроме того, политик не сможет избираться в органы власти в течение пяти лет и пропустит участие в выборах президента страны 2027 года.

Еще один пророссийский кандидат пролетел с возможностью баллотироваться. Румынский политик Кэлин Джорджеску отстранен от участия в повторных выборах президента страны, которые пройдут в мае.

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул суд Кишинева арестовал сроком на 20 суток, чтобы не сбежала из страны. Она обвиняется по четырем статьям, связанным с нелегальным финансированием избирательной кампании пророссийской партии «Шор» в 2023 году.

По данным расследователей, именно Россия спонсировала этих политиков. Наверное, все же лучше включать голову, от кого в следующий брать брать бабки. Если предложат.

Телеграм-канал «День опричника»

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