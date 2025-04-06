УЕФА выдало белорусской федерации футбола почти восемь миллионов евро 6.04.2025, 15:54

Спортивная организация опубликовала финансовый отчет.

УЕФА опубликовал финансовый отчет, из которого стало известно, что АБФФ за минувший сезон получила 7,9 миллионов евро, сообщает «Еврорадио».

За что УЕФА даёт деньги белорусской федерации?

• 111 тысяч евро — сумма за участие клубов в Лиге Европы;

• 222 тысячи евро — сумма за участие клубов в Лиге чемпионов;

• 700 тысяч евро — солидарная выплата по линии клубного футбола из фонда Лиги чемпионов для реализации программ Hat-Trick;

• 907 тысяч евро — инвестиции по программе Hat-Trick по линии национальных сборных;

• 1,6 миллиона евро — отчисления на развитие молодежного футбола из фонда Лиги чемпионов клубам, которые не участвовали в еврокубках;

• 1,669 миллионов евро — ежегодная солидарная выплата по линии национальных сборных;

• 2,661 миллион евро — сумма за участие клубов в Лиге конференций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com