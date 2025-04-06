Глава МИД Канады: Отношения с США никогда не будут такими, как прежде

Глава МИД Канады: Отношения с США никогда не будут такими, как прежде9
- 6.04.2025, 16:01
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Мелани Жоли обратилась к своим европейским коллегам.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обратилась с «посланием» к своим европейским коллегам после того, как президент США Дональд Трамп нанёс удар по союзникам новыми торговыми тарифами, сообщает Politico.
«Это моё обращение к европейцам: отношения с США никогда не будут такими, как раньше», - отметила Жоли в штаб-квартире НАТО на встрече министров иностранных дел стран Альянса.
По её мнению, целью Трампа является «глобальная перезагрузка торговли», которая началась с Канады.
«Мы покупаем в США больше, чем в Великобритании, Франции, Китае и Японии, вместе взятых. Когда вы так относитесь к своему лучшему клиенту... это означает, что вы хотите существенно изменить свой подход к работе», - заявила глава Министерства иностранных дел Канады.
Она добавила, что тарифы в конечном итоге станут налогом для американского народа и призвала европейцев «донести это» до граждан США, чтобы повлиять на американское руководство.