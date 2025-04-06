Минобразования объявило о еще одном новшестве в школах Беларуси 2 6.04.2025, 16:10

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Новые правила затронут всех школьников.

Министерство образования изменило правила оценивания работ по предметам «Белорусский язык» и «Русский язык», пишет 1prof.by.

В частности для начальной школы (1-4 классы) по белорусскому и русскому языкам изменяются нормы оценки словарного диктанта. Они станут более лояльными.

Например, при наличии одной негрубой ошибки теперь можно получить «9». Ранее «девятку» ставили, если таковых нет совсем, но присутствует одно исправление на месте негрубой ошибки.

Оценку «7» теперь поставят за две ошибки (ранее — за одну), «6» — за три ошибки (ранее — две), «5» — 4 ошибки (ранее — три), «4» — 5 ошибок (ранее — 4), «3» — 6 ошибок (ранее — 5), «2» — 7 ошибок (ранее — 7). Точно такие же требования приняты и для учащихся средней и старшей школы в 5-11 классах.

Также более лояльными стали нормы оценки текстового диктанта и творческих работ по белорусскому и русскому языкам.

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