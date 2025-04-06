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В Минске из магазинов исчез популярный молочный продукт

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  • 6.04.2025, 16:21
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В Минске из магазинов исчез популярный молочный продукт

Его поставляли из России.

Покупатели заметили, что в минских магазинах пропал или остался в ограниченном ассортименте напиток на растительной основе от бренда Planto, пишет издание «Минск-Новости».

Почему он исчез и появится ли в продаже снова, рассказали в Мингорисполкоме.

Оказывается, дело в том, что производит эту продукцию европейская компания Danone, но она ушла из России и Беларуси. В РФ этот бизнес продали местным инвесторам, там продолжают выпуск знакомой молочки, но под другими названиями. Именно из России и поставляют эти продукты в Беларусь (растительное молоко Alpro продают теперь под брендом Planto).

Отмечается, что в нашей стране больше всего популярны, кроме этого напитка, также «Активиа», «Растишка», Actimel, Danissimo и другие. Их отсутствие в магазинах белорусы тоже уже замечали. Причина — расторжение договоров между российскими производителями этой продукции и поставщиками.

«Ранее поставками вышеупомянутых товаров в Беларусь занимался один крупный импортер. Недавно производитель продукции в России и поставщик прекратили сотрудничество. Новым поставщиком уже выбрана другая компания», — рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

По ее данным, новый импортер сейчас заключает договоры на поставки в Беларусь, и многие товары начнут снова ввозить в нашу страну 7 апреля.

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