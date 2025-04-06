США запускают автономную ловушку на российские и китайские субмарины 2 6.04.2025, 16:30

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Американская компания представила революционную технологию.

Калифорнийская оборонная компания Anduril представила революционную технологию — автономную подводную систему Seabed Sentry, способную обнаруживать и отслеживать подлодки в течение месяцев или даже лет без риска разоблачения. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Seabed Sentry – это мобильная автономная система глубоководных сенсоров, использующая искусственный интеллект для постоянного мониторинга морского дна. Она не требует кабельного подключения, может размещаться на больших глубинах (более 500 метров) и передавать данные в реальном времени. Система состоит из автономных узлов, размещаемых на дне океана и способных самостоятельно выявлять, анализировать и передавать важную информацию.

В отличие от традиционных стационарных систем, дорогостоящих в установке и обслуживании, Seabed Sentry предлагает гибкий и экономически эффективный подход. Она имеет открытую архитектуру, позволяющую интегрировать датчики как собственного, так и постороннего производства. Это делает ее пригодной для широкого спектра задач – от охраны портов и стратегической инфраструктуры до подводной разведки и анализа морской флоры и фауны.

Технические характеристики

1 Глубина работы: более 500 метров

2 Автономность: от нескольких месяцев до нескольких лет

3 Объем полезной нагрузки: более 0,5 кубометра

4 Полная автономия, возможность многократного использования

5 Интеграция с ПО Lattice AI для гибкой адаптации под задачи

В современных условиях, когда Китай, россия и Северная Корея активно развивают свои ядерные подводные флоты, способные запускать гиперзвуковые ракеты, вопрос контроля морского пространства становится критическим. В частности:

• Китай разрабатывает самый большой в истории подводный беспилотник боевого назначения

• Россия вывела на воду новую атомную подлодку класса Ясень-М с ракетами «Циркон»

• Северная Корея строит первую собственную ядерную подлодку

На этом фоне Seabed Sentry становится потенциально ключевым инструментом США для наблюдения, сдерживания и оперативного реагирования. Ее возможности по длительному скрытому контролю предоставляют армии США стратегическое преимущество в борьбе за доминирование на море.

Seabed Sentry – это не просто новый сенсор или очередная военная платформа. Это смена парадигмы в сфере подводной разведки. Она позволяет видеть то, что раньше было невидимым, действовать там, где царила тишина, и обеспечивает контроль в области, где традиционные методы давно утратили эффективность.

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