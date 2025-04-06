ВСУ улучшили тактическое положение на важном направлении 6.04.2025, 16:34

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Украинские военные получили еще одно преимущество.

Вооруженные силы Украины улучшили тактические позиции на Торецком направлении — в районе города Часов Яр Донецкой области.

Об этом в телеэфире рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, пишет «ДС».

На этом участке фронта продолжаются боевые действия. На днях украинские военные предприняли контратаку под Часовым Яром.

«Силы обороны Украины впервые за последние несколько месяцев, а то и больше года, использовали здесь бронетехнику. Это было несколько танков, бронированные машины. Состоялись контрнаступательные действия с нашей стороны, которые позволили улучшить определенные тактические позиции», — сказал Братчук.

Ситуация на фронте, по его словам, остается динамичной, российские войска продолжают атаковать по разным направлениям.

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