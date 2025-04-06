Экс-спецназовец США: Кремль совершил большую ошибку 2 6.04.2025, 17:05

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Продажа Китаю истребителей Су-35 может выйти боком.

Десять лет назад Китай согласился купить у России 24 истребителя Су-35. Когда это произошло, первым мнением большинства экспертов было то, что Пекин покупает такой самолет, чтобы переделать его. Об этом пишет обозреватель по вопросам национальной безопасности издания 19fortyfive, а также ворент-офицер американского спецназа Стив Балестриери.

По словам эксперта, Китай известен тем, что способен к промышленному шпионажу. Страна может украсть, купить или скопировать чье-то изобретение и использовать его в собственных целях.

Покупка Китаем российского истребителя Су-27

В 1991 году Китай начал закупать истребитель дальнего радиуса действия Су-27. Однако россияне были раздражены, когда КНР начала демонстрировать на экспорт самолет собственного производства J-11, который напоминал Су-27 - самолет, на производство которого Китай не имел лицензии.

«Российские СМИ выступили против продажи из-за опасений, что китайцы скопируют самолет и будут продавать его как свой собственный. Именно так и произошло», - отметил Балестриери.

Особенности Су-35

Впервые этот истребитель принял участие в боевых действиях в 2015 году в Сирии. Вскоре после этого Россия согласилась продать Китаю 20 Су-25 за 2 млрд долларов.

«Китай никогда не ставил себе целью полностью скопировать этот самолет. Такие компоненты Су-35, как двигатели, авионика и мощная радиолокационная система «Ирбис», не могут быть переделаны достаточно быстро, чтобы это было оправдано», - объяснил обозреватель.

Эксперт считает, что Китай, вероятно, использовал этот истребитель как промежуточный вариант, пока их самолет J-20 не будет полностью готов. В частности главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янань отметил, что Су-35 поможет Народно-освободительной армии Китая покрыть свои потребности до тех пор, пока страна не будет иметь достаточного количества истребителей J-20.

«Истребитель-невидимка J-20 считался еще одним примером кражи со стороны Китая, на этот раз против США. Но если они купили Су-35 для немедленного использования, почему они не купили больше? Одна из интригующих теорий заключалась в том, что Китай купил Су-35, чтобы удержать его на рынке от таких противников, как Индия, которая покупает российское и европейское оружие и технику. Я сомневаюсь, что это причина, но это сильное мнение», - высказался Балестриери.

Действенность Су-35 во время боевых действий

Эксперт подчеркнул, что Су-35 является замечательным самолетом четвертого поколения, ведь может развивать скорость до 2 махов и может осуществлять сверхзвуковой полет. Но несмотря на то, что он имеет признаки малозаметности, он не является самолетом-невидимкой.

«Россия позиционирует его как конкурента американскому F-22. Но хотя это замечательный самолет, отсутствие у истребителя малозаметности является значительным недостатком. Кроме того, война в Украине негативно повлияла на репутацию самолета. Плохой ли это истребитель? Нет, но ведение войны Россией привело к значительным потерям для таких систем вооружения», - напомнил обозреватель.

По словам эксперта, использование Су-35 в Украине не помогает амбициям РФ продать эти самолеты. Также это предупреждение для Китая, который не воевал с 1979 года.

«Покупка Китаем истребителя было прагматичным решением. Они нуждались в пополнении своего авиапарка, пока не будет готов отечественный истребитель пятого поколения. А учитывая историю китайско-российских отношений, не помешает хорошо рассмотреть оружие потенциальных врагов. Учитывая склонность Китая к воровству чужих разработок, кто сказал, что они не выбрали части Су-35 для использования в будущем собственном проекте?», - акцентировал автор материала.

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