Ситуация в Турции накаляется Юрий Васильченко

6.04.2025, 17:12

1,500

На сцену выходит Сельчук Байрактар?

19 марта полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают самым популярным оппозиционным лидером страны. Сторонники задержанного вышли на протесты.

Кто такой Имамоглу и почему с ним воюет Эрдоган

Мэр крупнейшего города Турции занимает свой пост с 2019 года, когда выиграл выборы у выдвиженца пропрезидентской «Партии справедливости и развития» Бинали Йылдырима. Имамоглу представляет крупнейшую оппозиционную силу Турции «Республиканскую народную партию». За время пребывания в кресле мэра Стамбула Имамоглу значительно нарастил свой рейтинг, а недавние соцопросы показали, что он смог бы на президентских выборах выиграть даже у Эрдогана.

На майских выборах президента в 2023 году задержанный мэр отказался от участия в пользу другого оппозиционера и однопартийца Кемаля Киличдароглу. Оппозиционер во втором туре уступил Эрдогану менее пяти процентов поддержки. Тогда было много разговоров о возможных фальсификации результатов в пользу действующего главы государства, однако турецкие республиканцы решили не доводить ситуацию в стране до политической эскалации.

Дело в том, что 14 мая 2023 года на выборах в Большое национальное собрание Турции они получили 130 голосов и стали самой многочисленной оппозиционной фракцией в парламенте. Партии Эрдогана для формирования правительства пришлось брать в коалицию ультраправых националистов, поэтому на нее посыпались обвинения в сползании страны к исламизму.

На местных же выборах в марте прошлого года партия Эрдогана впервые за 20 лет проиграла, первенство получили именно республиканцы. Проще говоря, в Турции сложилась ситуация, когда мощная оппозиционная сила имеет более высокий уровень поддержки, чем правящая.

Казалось бы, даже при таких неприятных для себя раскладах Эрдоган может дальше выполнять свои полномочия президента и главы правительства в одном лице, ведь следующие выборы по плану в 2028 году. Если правитель турок снова не затеет конституционную реформу, чтобы остаться у власти до смерти, как Путин.

Но есть два важных нюанса. Первый — провернуть изменения в Конституцию в условиях непопулярности себя и партии не получится, поскольку нововведения в Основной закон принимаются на референдуме. Второй нюанс: исходя из сомнительности первого варианта Эрдоган не сможет еще раз баллотироваться в президенты, поэтому у него возникает проблема преемника.

У власти действующий президент с 2014 года, когда он вступил в должность премьер-министра. В 2017 году Эрдоган провел противоречивый конституционный референдум о переходе Турции от парламентской к президентской республике. И в следующем году избрался президентом впервые. В мае 2023-го — второй раз. Третий срок — не предусмотрен.

На сцену выходит Сельчук Байрактар?

За три последующих года нынешнему лидеру турок нужно либо найти преемника, на которого он полностью сможет положиться, либо разгромить оппозицию без оглядки на мнение партнеров по НАТО. Они уже осудили задержание Имамоглу. Но пока осторожно. Далее объясним почему. После продавленных Эрдоганом изменений в Конституцию, следующий президент Турции получит огромные рычаги влияния, и если это будет оппозиционер — несложно предположить, что он предшественника попытается посадить. Поэтому цена вопроса для Эрдогана — его свобода.

Авторитарный стиль правления президента Турции закономерно привел к тому, что у него много врагов и он не может положиться даже на политических партнеров по партии. Ибо не доверяет им. Поэтому уже не первый месяц в турецком обществе обсуждают возможный выход на политическую сцену зятя Эрдогана Сельчука Байрактара, руководителя технологической компании Baykar, знаменитой своими БПЛА и другой военной продукцией. Проще говоря, если и передавать власть, то члену семьи. Кстати, жена Байрактара и младшая дочь Эрдогана Сюмейе была главной советницей своего отца, когда он был премьером.

Байрактар является другом украинцев, он осудил российскую агрессию против Украины, помогает своими беспилотниками, строит завод под Киевом, но это не значит, что к нему так же положительно относятся турки. В противостоянии с популярным Имамоглу он имеет высокие шансы проиграть. Что не только со значительной вероятностью лишит его государственных заказов и миллионных заработков, но и приведет к куда худшим последствиям для семейства Эрдогана и для главы этого семейства. Поэтому нынешние перипетии вокруг ареста Имамоглу можно рассматривать как старт Байрактара в большую политику и расчистку для него пути к власти его тестем.

Испугается ли Эрдоган давления улицы

Почему же партнеры Анкары по НАТО вяло реагируют на откровенно политически мотивированное преследование мэра Стамбула? Дело в подозрении, которое ему предъявили. Имамоглу и раньше имел проблемы с нынешней властью. В декабре 2022 года его приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы за «оскорбление» членов Высшего избирательного совета Турции. И запретили заниматься политической деятельностью.

Мэр Стамбула объяснял, что никого не оскорблял, просто ответил на критику со стороны министра внутренних дел. На этот раз Имамоглу «шьют» серьезные обвинения в коррупции и поддержке «Рабочей партии Курдистана», признанной террористической не только в Турции, но и в США и Евросоюзе.

Поэтому заявление Высокого представителя ЕС Каи Каллас и европейского комиссара по расширению Марты Кос выглядит довольно беззубо: волна арестов и обвинений, направленных против политиков, активистов, журналистов и других граждан с начала года, ставят под сомнение соблюдение страной ее демократических принципов; ЕС настаивает на прозрачности и соблюдении всех требований правовой процедуры в ходе расследования. Еще представительницы Евросоюза напомнили, что Турция — кандидат на вступление и должна уважать верховенство права. Фраза о кандидатском статусе Анкары звучит как шутка.

После задержания Имамоглу в стране ограничили доступ к некоторым социальным сетям: X, YouTube, Instagram и TikTok. Чтобы протестующие не мобилизовались. Однако акции в поддержку мэра Стамбула продолжаются и масштабируются. Он сам призывает турок «противостоять злу», а его однопартийцы называют арест популярного политика «государственным переворотом против будущего президента». Ситуация в Турции накаляется. Что сразу отразилось на экономике, и без того достаточно нестабильной из-за значительной инфляции турецкой лиры.

Итак, кто кого — Эрдоган Имамоглу или наоборот? Аналитики считают, что шансы мэра Стамбула выйти на свободу — пятьдесят на пятьдесят. Турецкая судебная система гибка перед властью. Однако и сползание к хаосу президенту не нужно. Эксперты обращают внимание не только на то, что Имамоглу выдвинули обвинения, неудобные для защиты западными странами, но и на беспрецедентный случай аннулирования диплома мэра о высшем образовании.

Согласно Конституции, кандидат в президенты должен иметь высшее образование. То бишь, есть уголовные дела, за которые его могут закрыть, а могут и отпустить, если давление на власть со стороны улицы и Запада усилится, а вот за аннулированный диплом Стамбульского университета Имамоглу может судиться не один год. Такой запасной вариант избавиться от своего или зятьевого конкурента, если не получится того посадить.

Юрий Васильченко, «ДС»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com