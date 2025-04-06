«Некоторые собственники переоценивают свое жилье» 6.04.2025, 17:43

Риелтор рассказала, почему выросла стоимость аренды квартир в Минске.

В последнее время белорусы в соцсетях часто жалуются на «бешеную» стоимость съемного жилья в Минске. Риелтор Наталья Гурневич объяснила агентству «Минск-Новости», почему стоимость аренды выросла, и привела конкретные цены. По ее словам, даже за 250 долларов можно найти не «бабушкин» вариант.

— Стоимость аренды действительно выросла, некоторые собственники переоценивают свое жилье, но торг уместен. За 250−300 долларов можно найти достаточно нормальные варианты: не с «бабушкиным» ремонтом. Другое дело, что их очень быстро забирают. Моя рекомендация: чтобы не пропустить хорошие квартиры, можно настроить критерии для поиска и включить уведомления на новые варианты, — сказала риелторка.

По словам экспертки, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на текущий момент в сегменте «комфорт» составляет 363 доллара, двухкомнатная обойдется в среднем в 512, а за трехкомнатные просят 692 доллара.

— Если говорить о бюджетных вариантах, то однокомнатная обойдется в 200−250 долларов, двухкомнатная в 300−350, а трехкомнатная от 350 до 550. Элитную однокомнатную можно снять от 800 до 1000 долларов, двухкомнатную от 1000 до 1700, а стоимость трехкомнатных и выше стартует от 1800 и выше, если говорить о текущих предложениях на рынке, — отмечает Гурневич.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го, то предложений на рынке стало больше, увеличилось количество квартир-студий и полноценных однокомнатных, а стоимость аренды повысилась не разительно. Вероятно, в том числе и за счет большой конкуренции.

По словам Гурневич, в прошлом году было сдано большое количество квартир в новостройках — их оперативно подготовили к сдаче в аренду и опубликовали об этом объявления.

— Очень много квартир с похожим ремонтом и почти одинаковой стоимости, так что у потребителей есть возможность выбрать. Отмечу, что большинство выбирает новые жилые комплексы, с хорошей инфраструктурой и ремонтом. Потребители готовы платить за хорошее жилье и не жить в «бабушкином» ремонте с коврами на стенах, — объяснила риелтор.

В эконом-сегменте превалируют Юго-Запад, Московский район, Каменная Горка, Кунцевщина, Чижовка, Ангарская. Кто выбирает «комфорт» — смотрят в сторону застроек на проспекте Дзержинского, в «Минск Мире», Новой Боровой и «Леваде».

Если говорить об элитном сегменте, то чаще всего отдают предпочтения Центральному и Первомайскому районам, а именно жилому району Лебяжий, улице Сторожевской, жилому району Восток, ЖК «Парк Челюскинцев».

— Что касается метража и формата, то чаще всего выбирают однокомнатные квартиры или формат квартиры-студии, и это студенты либо молодые пары. Семейные и с детьми отдают предпочтение двухкомнатным квартирам, реже трехкомнатным и более, — добавила эксперт.

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