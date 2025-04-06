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Жена Джастина Бибера призвала друзей молиться за него

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  • 6.04.2025, 17:50
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Жена Джастина Бибера призвала друзей молиться за него

Инсайдеры рассказали, что происходит со знаменитостью.

Знаменитый канадский артист Джастин Бибер заставил своих поклонников изрядно волноваться за него. Уже длительное время исполнитель не выпускает новых треков, не дает концертов, а также появляется на людях в очень плохом виде. Фанаты бьют тревогу из-за состояния звезды и подозревают, что у него возникли проблемы с психоэмоциональным состоянием.

Как пишет издание Daily Mail, приближенное к певцу лицо подтвердило, что на самом деле с ним не все в порядке. В последнее время Бибер выглядит истощенным и больным, а его поведение показалось нервным и странным для поклонников.

Во время прямых трансляций в Instagram артист признавался, что чувствует разочарование в себе, все чаще не может контролировать эмоции и не чувствует себя счастливым. Более того, по словам инсайдеров, его психическое состояние настолько плохое, что звезда может днями не есть и не спать.

«Он зашел в тупик. У него маниакальное поведение, он не спит, почти не ест, отправляет безумные сообщения посреди ночи. Часто он не в своем уме, но убежден, что это не так. Он не осознает, насколько нуждается в помощи, и все вокруг него очень обеспокоены», - рассказал источник.

Также стало известно, что его 28-летняя жена - модель Хейли Бибер - обеспокоена состоянием любимого. Бизнесвумен призвала друзей поддержать певца и молиться за ее мужа.

«Она не в состоянии его вытащить из этого. Приближенные к нему люди думают, что даже он сам не в состоянии вытащить себя. Только Бог может ему сейчас помочь. Такое уже бывало, но, видимо, не настолько плохо», - добавил инсайдер.

Сами же супруги публично не комментируют ситуацию и не рассказывают о проблемах в отношениях, которые им в последнее время приписывают. Позже появились разговоры о возможной наркотической зависимости Бибера. Однако его представитель опроверг это и отметил, что причиной его уставшего вида является работа на студии над написанием нового альбома, а также забота о сыне, который требует много внимания. Как известно, пара поженилась в 2018-м, а в прошлом году у них родился первенец Джек Блюз.

Напомним, ранее поговаривали, что Джастин Бибер может стать банкротом. Знаменитость уже более двух лет не дает концертов. Это негативно сказалось на его финансовом положении, из-за чего у него могут возникнуть проблемы с деньгами.

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