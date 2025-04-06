Авиация ВСУ нанесла удары по скоплению российских военных на Курщине

Авиация ВСУ нанесла удары по скоплению российских военных на Курщине2
- 6.04.2025, 17:54
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Для атаки были использованы высокоточные управляемые бомбы.
Многоцелевые истребители «МиГ-29» Сил обороны Украины высокоточными управляемыми бомбами уничтожили два здания с российско-северокорейскими военными преступниками в районе села Гуево Суджанского района Курской области.
Об этом, ссылаясь на украинских бойцов, сообщил специализированный авиационный военный Telegram-канал «Соняшник», обнародовав соответствующее видео.
«Поскольку наши подразделения продолжают вести боевые действия в этом районе и позиции переходят из рук в руки, авиация наносит удары по скоплению сил врага буквально в реальном времени!»