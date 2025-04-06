закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Авиация ВСУ нанесла удары по скоплению российских военных на Курщине

2
  • 6.04.2025, 17:54
  • 3,140
Авиация ВСУ нанесла удары по скоплению российских военных на Курщине

Для атаки были использованы высокоточные управляемые бомбы.

Многоцелевые истребители «МиГ-29» Сил обороны Украины высокоточными управляемыми бомбами уничтожили два здания с российско-северокорейскими военными преступниками в районе села Гуево Суджанского района Курской области.

Об этом, ссылаясь на украинских бойцов, сообщил специализированный авиационный военный Telegram-канал «Соняшник», обнародовав соответствующее видео.

«Поскольку наши подразделения продолжают вести боевые действия в этом районе и позиции переходят из рук в руки, авиация наносит удары по скоплению сил врага буквально в реальном времени!»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук