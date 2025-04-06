закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы могут претендовать на вживление нейроимплантов Neuralink

4
  • 6.04.2025, 18:02
  • 1,478
Белорусы могут претендовать на вживление нейроимплантов Neuralink

Компания Илона Маска собирает добровольцев по всему миру.

Neuralink открыла глобальный набор участников для испытаний уже существующих нейроимплантов, пишет naked-science.ru.

Чипы будут вживлять в мозг добровольцев.

Поучаствовать в отборе могут претенденты со всего мира, в том числе из Беларуси. Ищут людей, страдающих от паралича верхних и нижних конечностей, который был вызван травмой спинного мозга.

Участвовать в испытаниях также могут пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (этой болезнью страдал Стивен Хокинг).

Чип уже дал второй шанс на нормальную жизнь нескольким людям. Первый пациент за 100 дней после вживления его в мозг научился управлять компьютером силой мысли.

Подать заявку можно на сайте Neuralink.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук