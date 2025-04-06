Белорусы могут претендовать на вживление нейроимплантов Neuralink

Белорусы могут претендовать на вживление нейроимплантов Neuralink4
- 6.04.2025, 18:02
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Компания Илона Маска собирает добровольцев по всему миру.
Neuralink открыла глобальный набор участников для испытаний уже существующих нейроимплантов, пишет naked-science.ru.
Чипы будут вживлять в мозг добровольцев.
Поучаствовать в отборе могут претенденты со всего мира, в том числе из Беларуси. Ищут людей, страдающих от паралича верхних и нижних конечностей, который был вызван травмой спинного мозга.
Участвовать в испытаниях также могут пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (этой болезнью страдал Стивен Хокинг).
Чип уже дал второй шанс на нормальную жизнь нескольким людям. Первый пациент за 100 дней после вживления его в мозг научился управлять компьютером силой мысли.
Подать заявку можно на сайте Neuralink.