Белорусы могут претендовать на вживление нейроимплантов Neuralink 4 6.04.2025, 18:02

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Компания Илона Маска собирает добровольцев по всему миру.

Neuralink открыла глобальный набор участников для испытаний уже существующих нейроимплантов, пишет naked-science.ru.

Чипы будут вживлять в мозг добровольцев.

Поучаствовать в отборе могут претенденты со всего мира, в том числе из Беларуси. Ищут людей, страдающих от паралича верхних и нижних конечностей, который был вызван травмой спинного мозга.

Участвовать в испытаниях также могут пациенты с боковым амиотрофическим склерозом (этой болезнью страдал Стивен Хокинг).

Чип уже дал второй шанс на нормальную жизнь нескольким людям. Первый пациент за 100 дней после вживления его в мозг научился управлять компьютером силой мысли.

Подать заявку можно на сайте Neuralink.

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