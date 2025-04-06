США впервые отозвали все визы у граждан зарубежной страны 11 6.04.2025, 18:13

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Это первая подобная мера новой администрации Дональда Трампа.

Власти США объявили, что отзывают визы у всех граждан Южного Судана. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в ночь на воскресенье, 6 апреля.

Это первая подобная мера новой администрации Дональда Трампа, выслать могут несколько сот человек, пишет DW.

Первая высылка всех граждан иностранного государства

«Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и по ограничению их дальнейшей выдачи для предотвращения их въезда в США. Решение вступает в силу незамедлительно из-за неспособности переходного правительства Южного Судана своевременно принять возвращенных репатриированных граждан», - написал Рубио в соцсети Х.

«Мы будем готовы пересмотреть эти действия, когда Южный Судан будет полноценно сотрудничать», - отмечается в завялении Рубио на сайте Госдепартамента.

Отзыв виз у южносуданцев - первая мера новой администрации Дональда Трампа, направленная против всех без исключения граждан определенной страны. В марте власти США объявили о подготовке к высылке 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Но речь шла о тех, кто въехал в страну по определенной программе.

В США несколько сот южносуданцев с визой

При Джо Байдене администрация США предоставила гражданам Южного Судана «статус лиц, пользующихся временной защитой» (Temporary Protected Status, TPS), до 3 мая 2025 года. В сентябре 2023 годаминистерство внутренней безопасности США сообщало, что этим статусом обладают 133 южносуданца, еще 140 граждан этой страны в США могли претендовать на TPS.

Республика Южный Судан появилась в 2011 году, отделившись от Судана. Причинами отделения стали религиозные (на севере - ислам, на юге - христианство) и этнические противоречия (на севере - преобладание арабов, на юге - африканцев). В 2013 году в Южном Судане началась гражданская война, сопровождавшаяся голодом и эпидемиями. Сегодня это одно из самых бедных государств планеты, тысячи южносуданцев стали беженцами.

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