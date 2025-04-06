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Российский командир приказал открыть огонь по своим

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  • 6.04.2025, 18:33
  • 2,428
Российский командир приказал открыть огонь по своим

Из-за непослушания и невыполнения приказов.

Украинские разведчики перехватили очередной разговор российских окупантов, во время которого командир армии РФ приказывает стрелять по своим.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

«55-ку на**й, застрелить, приказ комбата стрелять их», — приказывает в разговоре нервный командир.

В ГУР проинформировали, что решение об «обнулении» своих было принято из-за непослушания и невыполнения приказов.

«Потому что из-за них разбирают наши точки. Скажи, чтоб на**й эти п***расы уходили», — добавил в разговоре россиянин.

В конце публикации в украинской разведке отметили, что за каждое совершенное против народа Украины военное преступление — будет справедливое возмездие.

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