Российский командир приказал открыть огонь по своим

Российский командир приказал открыть огонь по своим1
- 6.04.2025, 18:33
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Из-за непослушания и невыполнения приказов.
Украинские разведчики перехватили очередной разговор российских окупантов, во время которого командир армии РФ приказывает стрелять по своим.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.
«55-ку на**й, застрелить, приказ комбата стрелять их», — приказывает в разговоре нервный командир.
В ГУР проинформировали, что решение об «обнулении» своих было принято из-за непослушания и невыполнения приказов.
«Потому что из-за них разбирают наши точки. Скажи, чтоб на**й эти п***расы уходили», — добавил в разговоре россиянин.
В конце публикации в украинской разведке отметили, что за каждое совершенное против народа Украины военное преступление — будет справедливое возмездие.