Илья Шкурин оформил победный ассист в чемпионате Польши 6.04.2025, 18:45

Голевой пас белоруса помог «Легии» добыть победу.

6 апреля Илья Шкурин вышел в стартовом составе «Легии» впервые за три матча и отметился очень важным голевым пасом.

Его команда проигрывала «Гурнику» 0:1 после первого тайма, однако во втором совершила камбэк и одержала победу, сообщает «Еврорадио».

𝐋𝐔𝐐𝐔𝐈𝐍𝐇𝐀𝐒! ⚽🇧🇷 Legia odwraca losy meczu i prowadzi 2:1 w Zabrzu! 🔥



📺 Transmisja w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/GBE5WT3rYh — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 6, 2025

Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу на Лукинаса, который поставил победную точку в игре — 2:1 в пользу «Легии» в матче 27-го тура Экстракласы.

Интересно, что после удара Илья ожидал, что он станет автором гола, потому что мяч катился в сетку, но одноклубник решил для верности подставить ногу и загнал мяч в ворота.

Напомним, что ранее Шкурин забил первый гол за «Легию», это случилось в полуфинале Кубка Польши в матче против «Руха».

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