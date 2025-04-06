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Илья Шкурин оформил победный ассист в чемпионате Польши

  • 6.04.2025, 18:45
Илья Шкурин оформил победный ассист в чемпионате Польши

Голевой пас белоруса помог «Легии» добыть победу.

6 апреля Илья Шкурин вышел в стартовом составе «Легии» впервые за три матча и отметился очень важным голевым пасом.

Его команда проигрывала «Гурнику» 0:1 после первого тайма, однако во втором совершила камбэк и одержала победу, сообщает «Еврорадио».

Белорус Илья Шкурин сделал голевую передачу на Лукинаса, который поставил победную точку в игре — 2:1 в пользу «Легии» в матче 27-го тура Экстракласы.

Интересно, что после удара Илья ожидал, что он станет автором гола, потому что мяч катился в сетку, но одноклубник решил для верности подставить ногу и загнал мяч в ворота.

Напомним, что ранее Шкурин забил первый гол за «Легию», это случилось в полуфинале Кубка Польши в матче против «Руха».

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