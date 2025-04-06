Reuters: ЕС готовит миллиардные пошлины на импорт из США 1 6.04.2025, 18:54

В ответ на тарифы Трампа.

Страны Евросоюза в ближайшие дни планируют принять контрмеры против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. В ответ ЕС может ввести тарифы на весь американский импорт - от зубной щетки до бриллиантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что на следующей неделе ЕС одобрит первый пакет целевых мер в ответ на тарифы Трампа - пошлины на импорт американских товаров объемом до 28 миллиардов долларов.

Что попадет под ответные пошлины ЕС в США

По данным издания, Еврокомиссия, которая отвечает за торговую политику ЕС, планирует в понедельник вечером, 7 апреля, предложить перечень американских товаров, к которым будут применены дополнительные пошлины в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. В список могут войти мясо, злаковые культуры, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Один из товаров, вызвавший больше всего обсуждений, - это бурбон. Еврокомиссия предложила ввести на него 50% пошлину. Однако в ответ Трамп пригрозил 200% пошлиной на алкоголь из ЕС, если страны Европы не откажутся от своих планов.

Обсуждение ответа ЕС на тарифы Трампа

В понедельник Люксембург будет принимать первую общеевропейскую политическую встречу после объявления Трампом новых пошлин. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят последствия этого решения и пути реагирования.

Европейские дипломаты говорят, что главная цель встречи - согласовать единую позицию. Она заключается в том, что ЕС стремится договариваться с Вашингтоном об отмене пошлин. Но страны Европы готовы ввести ответные меры, если компромисс не будет достигнут.

Reuters добавляет, что среди стран-членов ЕС существует желание выступить против тарифов Трампа единым фронтом, однако позиция по реакции отличается. Франция, в частности, призывает к более широкому пакету мер, чем просто пошлины.

Однако Ирландия, которая экспортирует в США почти треть своей продукции, призывает к «взвешенному и обдуманному» ответу. Италия - третий по объемам экспорта в США член ЕС - вообще ставит под сомнение необходимость контрмер.

По данным издания, первый пакет контрпошлин ЕС будет вынесен на голосование в среду, 9 апреля. Ожидается, его почти гарантированно одобрят, если только квалифицированное большинство из 15 стран-членов ЕС, представляющих 65% населения блока, не проголосует против, что маловероятно.

Меры, вероятно, вступят в силу в два этапа: часть - с 15 апреля, остальные - через месяц.

Новые тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать «базовая» ставка в 10%.

Уже 4 апреля стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

В то же время в ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили, импортируемые из США.

Тем временем Великобритания обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа.

А президент Франции Эмануэль Макрон призвал остановить французские инвестиции в США.

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