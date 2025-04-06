Великобритания и США достигли важного прорыва в разработке гиперзвукового оружия 6.04.2025, 19:09

Технология должна стать основой новейших вооружений будущего.

Великобритания и США завершили масштабную программу испытаний двигателя для гиперзвуковой крылатой ракеты, которая должна стать основой новейших вооружений будущего. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Всего было проведено 233 испытательных запуска на различных гиперзвуковых скоростях, что стало ключевым этапом в развитии оборонных технологий Соединенного Королевства. Тестирование проводилось в Центре NASA Langley в Вирджинии (США) при участии ученых из Великобритании, представителей ВВС США и промышленных партнеров, включая британскую компанию Gas Dynamics Ltd.

Разработка двигателя является частью программы Team Hypersonics (UK), которая имеет целью создание демонстрационного образца гиперзвукового оружия до 2030 года. Двигатель, работающий на принципе прямоточного воздушно-реактивного сгорания, позволяет достигать значительно большей дальности, чем традиционные ракеты.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что эти испытания являются весомым шагом вперед в условиях растущих угроз и подтверждают тесное сотрудничество с США в оборонной сфере.

Генеральный директор Лаборатории оборонных наук и технологий Великобритании (Dstl) Пол Холлинсхед подчеркнул, что успех испытаний усиливает позиции Британии в рамках трехсторонней оборонной инициативы AUKUS, а также демонстрирует стремление страны к технологическому лидерству.

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