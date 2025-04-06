Защита белградского зайца Джозеф Гайич

6.04.2025, 19:29

Протесты в Сербии стали одним из самых значительных общественных движений в стране за последние десятилетия.

Протесты в Сербии в 2025 году стали одним из самых значительных общественных движений в стране за последние десятилетия. Они начались в ноябре 2024 года после трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября обрушился бетонный навес на железнодорожном вокзале, унеся жизни 15 человек. Это событие вызвало широкий резонанс, так как многие связали его с коррупцией и халатностью властей при реконструкции объекта.

С тех пор протесты, изначально организованные студентами, переросли в массовое движение, охватившее различные слои населения — от преподавателей и фермеров до байкеров и сотрудников социальных учреждений. Основные требования демонстрантов включают отставку президента Александра Вучича, наказание виновных в трагедии, борьбу с системной коррупцией и обеспечение прозрачности в управлении страной.

Кульминацией стал митинг 15 марта 2025 года в Белграде, который, по разным оценкам, собрал от 100 тысяч до более чем 500 тысяч человек, что делает его одной из крупнейших акций протеста в истории современной Сербии. Участники собрались у здания парламента, а колонны демонстрантов, включая фермеров на тракторах, прибыли из разных уголков страны. Несмотря на мирный характер большинства акций, зафиксированы отдельные стычки с полицией, а также сообщения о возможном применении звукового оружия, что власти отрицают.

Протесты уже привели к заметным последствиям: в январе 2025 года премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку, но демонстранты продолжают настаивать на системных изменениях. Вучич, в свою очередь, сравнивает происходящее с попытками «цветной революции» и настаивает, что власть сменится только через выборы. Однако движение не теряет своей силы, и многие эксперты прогнозируют дальнейшее обострение политического кризиса в стране.

Джозеф Гайич, Newssky

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