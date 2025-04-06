Названа рыба, которая помогает очистить кровеносные сосуды от холестерина

Названа рыба, которая помогает очистить кровеносные сосуды от холестерина8
- 6.04.2025, 19:43
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Секрет этой чудо-рыбы заключается в том, что она способна изменять свой метаболизм.
Дунайская скумбрия - удивительная рыба. Секрет этой чудо-рыбы заключается в том, что она способна изменять свой метаболизм, попадая во время нереста из соленой воды Черного моря в пресную воду Дуная, пишет realitatea.net.
Дунайская скумбрия является самой жирной рыбой в мире, в зависимости от размера содержание жира в ее мышцах составляет более 36%. Но даже учитывая этот факт, она помогает очистить сосуды от жиров, отложившихся на кровеносных сосудах, если ее употреблять в сочетании со смесью масел особого холодного отжима (маслом зародышей кукурузы или зародышей пшеницы). Скумбрия улучшает функции сердца, предотвращает инфаркт миокарда и инсульт.
Исследования показали, что в организме человека происходит тот же процесс изменения метаболизма, если есть рыбу, выловленную во время миграции. При этом скумбрию необходимо сортировать и обрабатывать очень быстро, максимум за 24 часа, чтобы сохранить ее качества (ненасыщенные жиры), когда они обладают максимальным количеством активных веществ.
Рыбу следует употреблять 3 недели, в течение которых, кроме рыбы, едят только овощи и фрукты для обеспечения организма витаминами. Такая диета рекомендована людям с диабетом второго типа, людям с избыточным весом и проблемами с сердцем.