закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названа рыба, которая помогает очистить кровеносные сосуды от холестерина

8
  • 6.04.2025, 19:43
  • 6,054
Названа рыба, которая помогает очистить кровеносные сосуды от холестерина

Секрет этой чудо-рыбы заключается в том, что она способна изменять свой метаболизм.

Дунайская скумбрия - удивительная рыба. Секрет этой чудо-рыбы заключается в том, что она способна изменять свой метаболизм, попадая во время нереста из соленой воды Черного моря в пресную воду Дуная, пишет realitatea.net.

Дунайская скумбрия является самой жирной рыбой в мире, в зависимости от размера содержание жира в ее мышцах составляет более 36%. Но даже учитывая этот факт, она помогает очистить сосуды от жиров, отложившихся на кровеносных сосудах, если ее употреблять в сочетании со смесью масел особого холодного отжима (маслом зародышей кукурузы или зародышей пшеницы). Скумбрия улучшает функции сердца, предотвращает инфаркт миокарда и инсульт.

Исследования показали, что в организме человека происходит тот же процесс изменения метаболизма, если есть рыбу, выловленную во время миграции. При этом скумбрию необходимо сортировать и обрабатывать очень быстро, максимум за 24 часа, чтобы сохранить ее качества (ненасыщенные жиры), когда они обладают максимальным количеством активных веществ.

Рыбу следует употреблять 3 недели, в течение которых, кроме рыбы, едят только овощи и фрукты для обеспечения организма витаминами. Такая диета рекомендована людям с диабетом второго типа, людям с избыточным весом и проблемами с сердцем.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук