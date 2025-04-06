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ВСУ осуществили очередной рывок на территории Белгородской области РФ

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  • 6.04.2025, 19:52
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ВСУ осуществили очередной рывок на территории Белгородской области РФ

Россияне в панике оставили позиции.

Украинские силы осуществили очередной рывок на территории Белгородской области. По признанию российского Z-военкора Романова, подразделения армии РФ из состава 34-й бригады в панике откатились, бросив позиции и отступив на глубину до 600 метров. Освобожденную территорию быстро заняли украинские штурмовые подразделения, пишет «Диалог».

Прорыв под Поповкой: Россия бросает позиции

По данным Романова, утром 6 апреля украинские войска провели накат на позиции РФ юго-западнее села Поповка Краснояружского района Белгородской области. Отмечается, что российские военные не выдержали натиска и отступили, передав украинской стороне значительный участок территории.

«Сдали позиции на глубину до 600 метров», — говорится в сообщении Z-военкора.

Романов утверждает, что российская сторона якобы начала штурм утраченных позиций силами 155-й бригады морской пехоты ТОФ, однако факт отступления зафиксирован и признан самим российским источником.

Подтверждение с украинской стороны

Информацию прокомментировали и украинские военные харьковского 225-го отдельного штурмового полка, действующие на этом участке. Их ответ иронично высмеивает недавние официальные заявления Кремля о «блокировке и окружении» украинских военных:

«Клоуны, вы даже своих офицеров не смогли вывезти! Жить хотят – охотно помогают. Прямо сейчас дроноводы режут логистику, а дальше еще интереснее», - отметили в 225 ОШП.

Таким образом, на фоне реального украинского наступления в Белгородской области, заявления Владимира Путина об окружении ВСУ выглядят особенно фальшиво и абсурдно.

Что происходит на Белгородском направлении?

На протяжении последних недель украинские силы постепенно расширяют зону давления в приграничных районах РФ, используя мобильные группы, дроны и штурмовые отряды. По информации разведки, Россия не успевает реагировать на маневры ВСУ, теряя не только технику, но и управляемость на отдельных участках.

Особенно уязвимыми оказались логистические пути, которые активно уничтожаются операторами дронов. Успехи ВСУ на этом направлении не только подрывают боеспособность противника, но и показывают растущую инициативу украинской армии даже на российской территории.

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