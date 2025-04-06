Брата добровольца Дениса Урбановича удерживают в СИЗО КГБ 4 6.04.2025, 20:08

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Максим Урбанович. Фото: svaboda.org

Прошло трое суток с момента задержания, но его так и не выпустили.

Максима Урбановича — брата лидера «Молодого Фронта» Дениса Урбановича — не выпустили на свободу. Его задержали 2 апреля и сейчас, когда трое суток с того момента закончились, все еще удерживают в СИЗО КГБ, сообщает «Белсат» со ссылкой на свои источники.

Днем 2 апреля стало известно о задержании Максима Урбановича. В квартиру, где он живет со своей девушкой, пришли сотрудники КГБ и провели обыск. После этого Урбанович был задержан, а квартира, как сообщалось, осталась опечатанной.

В ночь на 6 апреля истекли трое суток с момента его задержания. Но, как рассказывают источники «Белсата», Урбановича не освободили. Сейчас он находится в следственном изоляторе КГБ.

Возбуждено ли уголовное дело и в каком статусе содержится Урбанович под стражей, неизвестно. Однако можно сделать вывод, что его арестовали на 10 суток — это предусмотрено по ряду статей Уголовного кодекса.

Напомним, в 2024 году силовики уже принимались за людей, связанных с «Молодым Фронтом» и, в частности, его лидером Денисом Урбановичем. Тогда задержанными оказались сразу пять членов его семьи, в том числе и брат Максим.

Денис Урбанович — белорусский активист, глава одной из старейших в Беларуси оппозиционных организаций «Малады Фронт». Сейчас он воюет в Украине в составе белорусского полка имени Калиновского, батальоне «Волат».

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