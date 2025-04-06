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Климатическая аномалия: Беларусь завалило апрельским снегом

  • 6.04.2025, 20:46
Климатическая аномалия: Беларусь завалило апрельским снегом

Снегопады оставили без света сотни населенных пунктов.

Беларусь в апреле столкнулась с внезапной климатической аномалией: за считанные часы столичные термометры показали резкое падение температуры. Холодная воздушная масса, пришедшая вчера вечером из северной Европы в нашу страну, принесла с собой снегопады и сильные порывы ветра.

Согласно информации Белгидромета, были зафиксированы порывы ветра до 20 м/с, обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. Самая большая высота снежного покрова 25 см в течение суток зафиксирована в Могилеве.

На государственном предприятии «Минскэнерго» сообщили, что непогода оставила без электроснабжения больше 130 населенных пунктов в Минской области. В свою очередь на Могилевщине света лишились 142 населенных пункта.

«Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы, где повреждения линий электропередачи произошли из-за налипания снега и шквалистого ветра», — сообщили в «Минскэнерго».

На утро 6 апреля было отключено 98 трансформаторных подстанций, 46 населенных пунктов, пять МТФ в Белыничском, Бобруйском, Дрибинском и Осиповичском районах. Бригады РЭС работают над устранением последствий отключений.

Сильные перепады температуры провоцируют образование гололедицы, а обильные снегопады значительно ухудшают видимость и сцепление с дорогой. Такие условия — прямой риск для всех участников дорожного движения.

Непогода также затронула железнодорожное сообщение. На участке Осиповичи-Могилев поезда задерживались на 20 минут до 1 часа из-за падения деревьев на железнодорожные пути, вызванного сильным ветром.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Беларуси останутся нестабильными. В частности, на неделе с 7 по 13 апреля погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут зимние погодные явления.

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