Роман Свитан: ВСУ получили «окно» для контрнаступления 4 6.04.2025, 21:13

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Большое наступление может начаться в ближайшие недели или месяцы.

На фоне значительного истощения российской армии после многих месяцев непрерывного наступления ВСУ могут перехватить инициативу и начать собственное большое наступление в ближайшие недели или месяцы. Такое мнение в интервью каналу «Фабрика новин» высказал военный обозреватель, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, украинской армии нужно двигаться, а руководство страны не должно соглашаться на заморозку линии фронта.

«У нас сейчас есть хорошая возможность в течение полутора месяцев где-то – у Путина будет оперативная пауза, пока он подтянет резервы, пока склады набьет – у нас есть возможность вернуть наши утраченные позиции», – заявил Свитан.

По мнению обозревателя, для ВСУ ситуация сейчас удачно складывается на восточном фронте, где россиян можно оттеснить обратно «чуть ли не за Селидово».

Свитан уверен, что сейчас перед Путиным стоит задача добиваться от США гарантий, что ВСУ не попробуют пойти в контрнаступление, особенно на юге, где для россиян сохраняется угроза разрезания фронта ударом к Азовскому морю.

«Это все российские военные понимают. [Глубина] фронта вдоль Азовского моря – 80 км. Это работа одной летней [наступательной] кампании. Но только с полным вооружением – с авиацией, с ракетами, то есть с подготовленной операцией как таковой», – отмечает аналитик.

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