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Российского бойца-чемпиона эффектно нокаутировали идеальным ударом в голову

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  • 6.04.2025, 21:37
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Российского бойца-чемпиона эффектно нокаутировали идеальным ударом в голову

Американец уверенно победил уже в первом раунде.

На турнире по смешанным единоборствам (MMA) PFL World Tournament 1 Fight Card в Орландо (США) зрители стали свидетелями одного из самых эффектных нокаутов недели. В поединке полусреднего веса американец Тед Джин уверенно победил россиянина Мухамеда Берхамова, отправив его в тяжёлый нокаут уже в первом раунде, пишет «Обозреватель».

Финальный эпизод произошёл на последней минуте пятиминутки: Джин подловил 31-летнего уроженца Баксана (Кабардино-Балкарская Республика) резким левым хуком в голову, после чего провёл добивание на земле.

Рефери незамедлительно вмешался и остановил бой, зафиксировав победу американца техническим нокаутом. Удар, исполненный в стиле Алекса Перейри, стал украшением вечера и, по мнению фанатов, одним из лучших нокаутов последних недель.

Мухамед Берхамов – известный в России боец ММА, экс-чемпион ACB в полусреднем весе, ранее выступал в Bellator и добился ряда значимых успехов в смежных видах единоборств. За свою карьеру становился чемпионом России по грэпплингу, армейскому рукопашному бою, а также выигрывал Кубок мира по боевому самбо. Обладает званиями мастера спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Для Берхамова это поражение стало серьёзным ударом – как в спортивном, так и в имиджевом плане. После яркого старта карьеры в России и выступлений за океаном он вновь надеялся заявить о себе в рамках Гран-при PFL, однако путь к титулу был остановлен уже на стадии четвертьфинала.

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