«Покажут нам кузькину мать»: Гиркин рассказал о «сюрпризах» от Украины 2 6.04.2025, 21:59

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В ближайшие месяцы ВСУ нанесут российской армии несколько болезненных ударов.

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), сидящий в тюрьме РФ за критику диктатора Владимира Путина, разразился паническим прогнозом. Он ожидает поражений российской армии на фронте, подобных бегству из Харьковщины.

Письмо Стрелкова опубликовали его соратники, передает «Диалог».

«Cитуация в наших войсках… опасно напоминает ту, что имела место к осени 2022 года - накануне нашей великолепной «успешной передислокации» из Харьковской области… Враг научился многому и по ряду параметров стал существенно сильнее… А вот руководство нашими фронтами НЕ СМЕНИЛОСЬ ОТ СЛОВА СОВСЕМ», - написал Стрелков.

Он ожидает, что Силы обороны Украины «покажут кузькину мать» ВС РФ уже весной - летом 2025 года. Произойдет это, по его мнению, и в оккупированном Крыму «с моря и воздуха».

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