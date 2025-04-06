закрыть
6 апреля 2025, воскресенье, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Покажут нам кузькину мать»: Гиркин рассказал о «сюрпризах» от Украины

2
  • 6.04.2025, 21:59
  • 2,588
«Покажут нам кузькину мать»: Гиркин рассказал о «сюрпризах» от Украины

В ближайшие месяцы ВСУ нанесут российской армии несколько болезненных ударов.

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), сидящий в тюрьме РФ за критику диктатора Владимира Путина, разразился паническим прогнозом. Он ожидает поражений российской армии на фронте, подобных бегству из Харьковщины.

Письмо Стрелкова опубликовали его соратники, передает «Диалог».

«Cитуация в наших войсках… опасно напоминает ту, что имела место к осени 2022 года - накануне нашей великолепной «успешной передислокации» из Харьковской области… Враг научился многому и по ряду параметров стал существенно сильнее… А вот руководство нашими фронтами НЕ СМЕНИЛОСЬ ОТ СЛОВА СОВСЕМ», - написал Стрелков.

Он ожидает, что Силы обороны Украины «покажут кузькину мать» ВС РФ уже весной - летом 2025 года. Произойдет это, по его мнению, и в оккупированном Крыму «с моря и воздуха».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе
Лукашенко и Путин на чеченской свадьбе Ирина Халип
Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук