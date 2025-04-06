«Покажут нам кузькину мать»: Гиркин рассказал о «сюрпризах» от Украины2
- 6.04.2025, 21:59
- 2,588
В ближайшие месяцы ВСУ нанесут российской армии несколько болезненных ударов.
Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), сидящий в тюрьме РФ за критику диктатора Владимира Путина, разразился паническим прогнозом. Он ожидает поражений российской армии на фронте, подобных бегству из Харьковщины.
Письмо Стрелкова опубликовали его соратники, передает «Диалог».
«Cитуация в наших войсках… опасно напоминает ту, что имела место к осени 2022 года - накануне нашей великолепной «успешной передислокации» из Харьковской области… Враг научился многому и по ряду параметров стал существенно сильнее… А вот руководство нашими фронтами НЕ СМЕНИЛОСЬ ОТ СЛОВА СОВСЕМ», - написал Стрелков.
Он ожидает, что Силы обороны Украины «покажут кузькину мать» ВС РФ уже весной - летом 2025 года. Произойдет это, по его мнению, и в оккупированном Крыму «с моря и воздуха».