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Польша усиливает контроль на границе с Беларусью

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  • 6.04.2025, 22:07
Польша усиливает контроль на границе с Беларусью

На приграничных с реках оборудованы электронные заграждения.

МВД Польши отчиталось 6 апреля в своем аккаунте Х о «полном электронном контроле» на подляском участке границы с Беларусью. Подляское воеводство граничит с Гродненщиной и частично с Брестчиной.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Беларусью. Пограничная стража взяла под контроль электронные заграждения, построенные на пограничных реках Свислочь и Источанка», — написали в аккаунте польского ведомства.

Речь о системе, включающую камеры видеонаблюдения и датчики движения вдоль ограждения на границе с Беларусью.

«Также завершена модернизация электронного шлагбаума вдоль существующего технического шлагбаума», — добавили в МВД Польши.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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