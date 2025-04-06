Польша усиливает контроль на границе с Беларусью

Польша усиливает контроль на границе с Беларусью1
- 6.04.2025, 22:07
На приграничных с реках оборудованы электронные заграждения.
МВД Польши отчиталось 6 апреля в своем аккаунте Х о «полном электронном контроле» на подляском участке границы с Беларусью. Подляское воеводство граничит с Гродненщиной и частично с Брестчиной.
«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Беларусью. Пограничная стража взяла под контроль электронные заграждения, построенные на пограничных реках Свислочь и Источанка», — написали в аккаунте польского ведомства.
Речь о системе, включающую камеры видеонаблюдения и датчики движения вдоль ограждения на границе с Беларусью.
«Также завершена модернизация электронного шлагбаума вдоль существующего технического шлагбаума», — добавили в МВД Польши.
Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.
Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.