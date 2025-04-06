СМИ: Трамп не заинтересован в вечных переговорах с Путиным 2 6.04.2025, 22:16

Какие меры могут предпринять США.

У России есть несколько недель, чтобы принять решение о готовности к завершению полномасштабной войны против Украины. О месяцах речь уже не идет, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится завершить войну как можно раньше и это возможно реализовать на допустимых для обеих сторон условиях, информирует FREEДOM.

«Президент Трамп не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Мы достаточно скоро узнаем, серьезно ли Россия настроена на мир. Если серьезно, это было бы здорово. И мы можем двигаться к миру. Если нет, то нам придется пересмотреть свою позицию и то, что мы делаем для продвижения вперед», — отметил Рубио.

Он также отметил, что россияне не согласились на полное прекращение огня, выдвинув идеи частичного перемирия. Но и его постоянно нарушают. В то время как Украина продемонстрировала готовность к полному прекращению огня, чтобы создать «пространство» для переговоров.

«Рецепт того, как ускорить мирные усилия, очень прост. Участие и лидерство США. И Марко Рубио впервые присутствовал на встрече в таком формате, который действительно очень важен, чтобы усилить давление на Россию, чтобы повысить цену для России за продолжение дальнейшей агрессии. И у нас достаточно инструментов, я имею в виду санкции, я имею в виду замороженные активы, дальнейшую изоляцию. И третий пункт, укрепление Украины, пакет сдерживания, укрепление нашей будущей позиции на переговорах», — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Соединенных Штатах 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа уже внесли законопроект о новых американских санкциях против России. Документ предполагает введение новых ограничений в отношении Москвы, а также пошлин в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», — отметили в совместном пресс-релизе сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Дональд Трамп может ввести новые санкции против теневого флота России из-за того, что Путин тянет время, сообщила в соцсети корреспондент телеканала Fox News со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу Fox News, что президент Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия «тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня». Обсуждается «путь вперед». Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций в настоящее время низкий. По неофициальным оценкам, примерно «3 из 10″ — и перехват теневого флота России, перевозящего нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления», — отметила в соцсети Х корреспондент Fox News Джеки Хайнрих.

Но Москва по-прежнему рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп обеспечит приемлемый для России мирный договор. А сам Путин ждет новых уступок со стороны Соединенных Штатов, включая смягчение санкций и остановку поставок оружия в Украину, пишет Bloomberg.

«Кремль не обеспокоен угрозой Трампа ввести карательные вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня, заявили источники. Тем не менее, Путин понимает, что Трамп представляет собой его лучший шанс положить конец войне, и хочет продолжить дипломатию», — идет речь в публикации Bloomberg.

В срыве переговоров о перемирии российского диктатора обвинили Британия и Франция. По словам главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Путин «продолжает тянуть время. Он мог бы согласиться на прекращение огня сейчас, но он продолжает бомбить Украину, ее мирное население, ее энергетические запасы».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что разговоры главы Кремля о переговорах были «ничем иным, как пустыми обещаниями». Пустым словом их назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Все российские обещания оканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них — это пустое слово. Для этого нужно давление — достаточное давление на Россию, чтобы они ощущали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждый день, когда они уносят жизни людей и затягивают войну», — подчеркнул Зеленский.

Только в Кривом Роге вечером 4 апреля вследствие ракетной атаки погибли 18 человек, девять из которых дети. Под ударами армии РФ в течение недели были многие другие украинские города. И это, по мнению европейских политиков, в очередной раз доказывает, что РФ стремится не к миру, а к войне.

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