Bloomberg: Россия попала в нефтяную ловушку 6.04.2025, 22:53

Кремль может столкнуться с бюджетной катастрофой.

Саудовская Аравия совершила самое масштабное снижение цен на нефть за последние два года, снизив стоимость своей ключевой марки Arab Light сразу на $2,30 за баррель для азиатских покупателей. Это произошло всего через несколько дней после шокового решения ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Более того, «тарифы Трампа» также нанесли колоссальный удар по мировым ценам на нефть, которые рухнули сразу на 10 долларов менее чем за сутки - с 75 до 65 долларов, что стало самым низким показателем более чем за три года. Для России, чей бюджет напрямую зависит от мировых цен на нефть, эти новости — настоящий экономический удар.

Ранее Трамп потребовал от ОПЕК+ снизить цену на нефть, что, как он утверждал, нужно чтобы снизить инфляцию и усилить давления на Россию, чтобы она помогла прекратить войну с Украиной.

Цена Brent ниже $65 — угроза для денег Кремля

Нефть в Лондоне уже упала ниже $65, что является минимумом за последние четыре года. Для сравнения: бюджет России в 2024–2025 годах верстался исходя из цены нефти выше $70, а каждая потеря доллара с барреля — это минус миллиарды рублей в бюджет. При этом Саудовская Аравия и дальше планирует поэтапное увеличение поставок, что создаёт риски для продолжительного обвала цен.

Почему это особенно плохо для России?

Россия — страна, чья экономика критически зависит от экспорта нефти и газа. Эти доходы напрямую финансируют военные расходы, в том числе войну против Украины. В условиях растущего бюджетного дефицита дешёвая нефть может сорвать планы Кремля по продолжению военной кампании.

Если падение цен продолжится, Москва окажется в ситуации, когда придётся либо сокращать военные расходы, либо печатать рубли, разгоняя инфляцию. В любом случае — это экономическая катастрофа, которая в итоге ударит и по гражданам России.

Роль Трампа: давление на ОПЕК+ и удар по Кремлю

По данным Bloomberg, неожиданное увеличение добычи и снижение цен произошло на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который прямо потребовал от ОПЕК+ снизить цену на нефть, чтобы ослабить инфляцию и усилить давление на Россию. Это решение бьёт сразу по двум направлениям: снижает доходы РФ от экспорта углеводородов и лишает Москву главного источника финансирования войны.

Цены падают — проблемы нарастают

Цены на нефть упали более чем на 10% за неделю. Саудовцы снижают цены впервые так резко с начала 2022 года. Дополнительные объёмы нефти хлынут на рынок уже в мае. Москва теряет влияние внутри ОПЕК+, где Саудовская Аравия действует всё более независимо.

Перспектива для России угрожающая

Россия попала в нефтяную ловушку. Снижение цен ударяет в самое уязвимое место экономики РФ — в доходы от экспорта нефти. Если цены не стабилизируются, Кремль может столкнуться с бюджетной катастрофой, которую не переживал даже в кризис 2014 года.

И все это — на фоне войны, санкций, дефицита и международной изоляции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com