Травмированный Алексей Протас попал на командное фото с Овечкиным и Гретцки после рекорда 6.04.2025, 22:05

У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на 26-й минуте встречи против «Айлендерс» реализовал большинство и установил новый снайперский рекорд НХЛ, сообщает belarushockey.com.

В активе 39-летнего ветерана стало 895 голов за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, и он обошёл легендарного канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

Матч прервали ради красочной церемонии чествования Александра Овечкина. На командное фото вышел и травмированный Алексей Протас. У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.

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