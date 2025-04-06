Травмированный Алексей Протас попал на командное фото с Овечкиным и Гретцки после рекорда
- 6.04.2025, 22:05
У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на 26-й минуте встречи против «Айлендерс» реализовал большинство и установил новый снайперский рекорд НХЛ, сообщает belarushockey.com.
В активе 39-летнего ветерана стало 895 голов за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, и он обошёл легендарного канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
Матч прервали ради красочной церемонии чествования Александра Овечкина. На командное фото вышел и травмированный Алексей Протас. У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.