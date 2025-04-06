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Травмированный Алексей Протас попал на командное фото с Овечкиным и Гретцки после рекорда

  • 6.04.2025, 22:05
Травмированный Алексей Протас попал на командное фото с Овечкиным и Гретцки после рекорда

У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин на 26-й минуте встречи против «Айлендерс» реализовал большинство и установил новый снайперский рекорд НХЛ, сообщает belarushockey.com.

В активе 39-летнего ветерана стало 895 голов за карьеру в регулярных сезонах НХЛ, и он обошёл легендарного канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

Матч прервали ради красочной церемонии чествования Александра Овечкина. На командное фото вышел и травмированный Алексей Протас. У белорусского форварда на левой ноге можно заметить защитный фиксирующий ботинок.

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