РФ нарушила режим тишины в море: Зеленский сделал громкое заявление 7.04.2025, 2:37

Президент Украины подчеркнул необходимость давить на РФ.

Россия нарушила режим прекращения огня в море. Враг запустил ракеты для удара по Украине из акватории Черного моря. Как пишет «Главред», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня - они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну и ищет возможности разжечь ее с большей силой. Он добавил, что необходимо усиливать давление на РФ.

«Если прекращение огня - то безусловное и такое, которое вообще не позволяет уничтожать жизнь. Украина согласилась на предложение Америки, на предложение полного, безусловного прекращения огня. Путин отказывается. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов - до сих пор ее нет, - ожидаем реакции всех в Европе, всех в мире, кто хочет мира», - добавил президент.

Только за минувшую ночь россияне запустили более 100 ударных дронов и 23 ракеты различных типов.

«Мы нуждаемся в усилении нашей противовоздушной обороны - это объективная реальность, - и все договоренности, которые были достигнуты с партнерами, но не были реализованы, нужно максимально активизировать. «Петриоты», которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также стоит и в Европе, и в Америке значительно активнее производить системы ПВО, ракеты к ним. Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны. Уже об этом со всеми говорили, уже есть понимание, что это абсолютно возможно, и каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать наконец то, о чем договаривались», - сказал Зеленский.

Президент Украины поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контракты по этому поводу.

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