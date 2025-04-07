Британия и Франция собирают министров обороны «Коалиции решительных» 7.04.2025, 3:50

Заседание пройдет в Брюсселе за день до встречи в формате «Рамштайн».

Следующая встреча стран «Коалиции желающих», которая ставит целью обеспечения длительного стабильного мира в Украине, пройдет 10 апреля. Заседание пройдет в Брюсселе за день до встречи в формате «Рамштайн».

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании. Сообщение было обнародовано после завершения встречи начальников штабов Британии и Франции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Великобритания и Франция соберут министров обороны стран коалиции, чтобы обсудить следующие этапы планирования поддержки мер безопасности, которые потребуются для предотвращения дальнейшей российской агрессии», — сказано в сообщении.

Согласно информации, встреча пройдет в четверг, 10 апреля. В Лондоне также отметили, что в «Коалицию желающих» войдут 30 стран.

«Великобритания решительно поддерживает Украину и мы выступаем за справедливый и прочный мир. На наших встречах обсуждались вопросы о том, как мы можем использовать внушительный потенциал украинской армии и поставить ее в максимально выгодное положение для сдерживания российской агрессии», — рассказал начальник штаба обороны Британии Тони Радакин.

Хотя прямо в тексте сообщения не указано, что на встречах обсуждается тема миротворцев, однако это по сути подтвердил Зеленский после встречи в Киеве 5 апреля.

«Мы обсуждаем присутствие на земле, в небе и на море. А также противовоздушную оборону. И некоторые еще деликатные вещи», — сообщал он.

Как известно, «Коалиция желающих» или «Коалиция решительных» — это объединение стран Европы и нескольких стран за ее пределами, которые обещают помощь Украине в борьбе с российским агрессором. Главная тема, которая обсуждается в ее рамках, это вопрос введения западных миротворцев на украинскую территорию после завершения российского вторжения или после достижения прекращения огня.

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