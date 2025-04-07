Турчин не знает, как пошлины Трампа повлияют на Беларусь и мир 2 7.04.2025, 7:35

Александр Турчин

Премьер Беларуси заявил, что президент США ведет себя как бизнесмен.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин оценил пошлины, озвученные президентом США Дональдом Трампом. В эфире телеканала «Беларусь 1» он заметил, что американский лидер ведет себя как бизнесмен.

— Пошлины Трампа — тема интересная, но пока очень неопределенная. Как она будет влиять на мир, время покажет. Очень много вообще новостей разных, — заметил Турчин. — Трамп ведет себя как бизнесмен: требуй большего, потом посмотрим, как поторговаться.

Премьер-министр Беларуси в связи с этим задается вопросом, как отреагирует мир на такие новшества.

— По крайней мере, самые основные торговые партнеры США — Евросоюз, Китай, Япония. В интересную эпоху живем на самом деле. Кто бы сказал, что Америка введет торговые пошлины против Японии, в это было сложно поверить, — заметил Турчин.

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