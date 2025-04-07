В Минске снова загорелся автобус
- 7.04.2025, 7:50
Видео.
В TikTok появилось видео очередного загоревшегося автобуса белорусского производителя МАЗ. На этот раз происшествие случилось в Минске. В «Минсктрансе» информацию подтвердили.
Вечером 5 апреля в Минске на остановке «Острошицкая» произошло возгорание в автобусе маршрута № 99. Как сообщили в «Минсктрансе», около 23.00 в салоне транспортного средства загорелась отопительная печь.
— Водитель оперативно принял меры — остановил транспорт, выпустил пассажиров и самостоятельно ликвидировал возгорание. К счастью, никто не пострадал, — заявили в организации.
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Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Это уже не первый подобный случай за последний месяц. Напомним, 16 марта в Минске полностью сгорел автобус МАЗ на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника. Тогда водитель также пытался потушить пламя до прибытия спасателей, но транспортное средство выгорело всего за 15 минут. На месте происшествия работали три пожарные машины.