В Минске снова загорелся автобус 7.04.2025, 7:50

иллюстративное фото

Видео.

В TikTok появилось видео очередного загоревшегося автобуса белорусского производителя МАЗ. На этот раз происшествие случилось в Минске. В «Минсктрансе» информацию подтвердили.

Вечером 5 апреля в Минске на остановке «Острошицкая» произошло возгорание в автобусе маршрута № 99. Как сообщили в «Минсктрансе», около 23.00 в салоне транспортного средства загорелась отопительная печь.

— Водитель оперативно принял меры — остановил транспорт, выпустил пассажиров и самостоятельно ликвидировал возгорание. К счастью, никто не пострадал, — заявили в организации.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Это уже не первый подобный случай за последний месяц. Напомним, 16 марта в Минске полностью сгорел автобус МАЗ на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника. Тогда водитель также пытался потушить пламя до прибытия спасателей, но транспортное средство выгорело всего за 15 минут. На месте происшествия работали три пожарные машины.

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