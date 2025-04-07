Лариса Гениюш: символ непоколебимой борьбы 7.04.2025, 8:04

Лариса Гениюш

Сегодня — День памяти великой белорусской поэтессы, узницы сталинских лагерей.

Лариса Гениюш родилась 9 августа 1910 года в Волковысском районе Гродненской области. После окончания Волковысской гимназии жила с мужем-эмигрантом в Праге, где являлась секретарем президента Белорусской Народной Республики в эмиграции Василя Захарки.

Гениюш занималась сохранением и упорядочением президентского архива, поддерживала белорусских эмигрантов, политических беженцев и военнопленных. В Праге в 1942 году она издала свою первую книгу «Ад родных ніў» («От родных нив»). 5 марта 1948 года, являясь гражданкой Чехословакии, Гениюш была арестована, а в1949 году в Минске осуждена на 25 лет лишения свободы как лицо без гражданства.

Наказание отбывала в лагерях Коми и Мордовии. В 1956 году была досрочно освобождена, но до сих пор не реабилитирована. Поселилась на родине мужа — в Зельве, где фактически находилась под домашним арестом, даже не имея возможности повидать единственного сына, который жил в Белостоке (Польша).

До самой смерти — 7 апреля 1983 года — поэтесса так и не приняла советского гражданства.

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