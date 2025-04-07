Пошлины Трампа: более 50 стран просят переговоров с Белым домом
- 7.04.2025, 8:06
Тарифы США затронули более чем 180 государств.
После введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран, более 50 государств обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры.
Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Гассет в эфире ABC News.
«Прошлой ночью я получил отчет о том, что более 50 стран обратились к президенту с предложением начать переговоры. Они понимают, что значительную часть пошлин придется платить именно им. Поэтому я не считаю, что это существенно повлияет на американских потребителей, ведь причина долговременного дефицита в торговле заключается в очень неэластичном предложении со стороны этих стран», — пояснил Гассет.
Он также опроверг предположение, что пошлины являются частью стратегии Трампа, направленной на дестабилизацию финансовых рынков с целью давления на Федеральную резервную систему по снижению процентных ставок.
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий. Минимальная ставка пошлины для импортных товаров составляет 10%, тогда как для некоторых стран действуют индивидуальные тарифы. А с 3 апреля в США вступила в силу 25-процентная пошлина на все импортируемые автомобили.