Пошлины Трампа: более 50 стран просят переговоров с Белым домом 7.04.2025, 8:06

Тарифы США затронули более чем 180 государств.

После введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран, более 50 государств обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры.

Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Гассет в эфире ABC News.

«Прошлой ночью я получил отчет о том, что более 50 стран обратились к президенту с предложением начать переговоры. Они понимают, что значительную часть пошлин придется платить именно им. Поэтому я не считаю, что это существенно повлияет на американских потребителей, ведь причина долговременного дефицита в торговле заключается в очень неэластичном предложении со стороны этих стран», — пояснил Гассет.

Он также опроверг предположение, что пошлины являются частью стратегии Трампа, направленной на дестабилизацию финансовых рынков с целью давления на Федеральную резервную систему по снижению процентных ставок.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий. Минимальная ставка пошлины для импортных товаров составляет 10%, тогда как для некоторых стран действуют индивидуальные тарифы. А с 3 апреля в США вступила в силу 25-процентная пошлина на все импортируемые автомобили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com